Granfondo Gavia Mortirolo: programma, percorso e strade chiuse

sabato, 24 giugno 2023

Aprica – Domani, domenica 25 giugno, è il grande momento della Granfondo Gavia Mortirolo per gli appassionati del ciclismo.

3 PERCORSI

Percorso lungo, con una distanza di 150 km, un dislivello di 3697 m e un’altitudine massima di 2691 m, quello medio da 136 km, con un dislivello di 3280 m e un’altitudine massima di 2691 m, e poi il percorso corto da 61 km, un dislivello di 1481 m e un’altitudine massima di 1941 m, aperto anche alle e-bike e ai cicloturisti.

ITINERARIO CORTO

Aprica Via Roma – S.S. 39 Aprica/Edolo – Edolo – S.S. 42 – Bivio per Monno – Monno – Mortirolo – Trivigno – Aprica.

ITINERARIO MEDIO

Aprica Via Roma – S.S. 39 Aprica/Edolo – Edolo – S.S. 42 Edolo/Ponte di Legno – Ponte di Legno – S.S. 300 Passo Gavia – Passo Gavia – S. Caterina Valfurva – Bormio (Via Vanoni – Via Funivia – Via Serravalle – Via Alute) – S.P. 27 Capitania /Mazzo – Grosio – Grosotto – Mazzo – Lovero – Cologna – strada per Trivigno – incrocio strada Trivigno – Aprica.

ITINERARIO LUNGO

Aprica Via Roma – S.S. 39 Aprica/Edolo – Edolo – S.S. 42 Edolo/Ponte di Legno – Ponte di Legno – S.S. 300 Passo Gavia – Passo Gavia – S. Caterina Valfurva – Bormio (Via Vanoni – Via Funivia – Via Serravalle – Via Alute) – S.P. 27 Capitania /Mazzo – Grosio – Grosotto – Mazzo – Mortirolo – Trivigno – Aprica.

La partenza unica della gara avverrà alle ore 7:30 ad Aprica (Sondrio).

STRADE CHIUSE

– Corso Roma in Aprica (zona interessata da partenza e arrivi) nel tratto compreso tra via Magnolta e via Spluga dalle ore 05.00 alle ore 19.00;

– S.S. 39 nel tratto Aprica – Edolo (limite provincia di Sondrio) dalle ore 06.45 alle ore 08.30 (interessato

dal trasferimento della gara);

– S.S. 300 nel tratto Passo Gavia – S. Caterina Valfurva dalle ore 08.00 alle ore 12.00;

– strada Mazzo di Valtellina – Passo Mortirolo – Trivigno – Piangembro (innesto S.S. 39) (limite provincia di Sondrio) dalle ore 08.00 alle ore 16.00;

– strada per Trivigno nel tratto da Cologna al bivio per Trivigno dalle ore 11.00 alle ore 13.00;