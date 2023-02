Grande successo dell’iniziativa Viviamo lo sport a Corteno Golgi

lunedì, 13 febbraio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Bambini e adulti si sono cimentati in sci di fondo e pattinaggio presso il Centro Sportivo San Martino di Corteno Golgi (Brescia), nell’iniziativa invernale per la pratica sportiva “Viviamo lo sport“, che ha anticipato il 26esimo raduno di Sci alpinismo in Val di Corteno che si è tenuto ieri.

L’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Ilario Sabbadini, ringrazia tutti i partecipanti, le istruttrici Carla e Moira Venturelli Molly’s Kitchen, Centro Sportivo San Martino Corteno Golgi, U.S. Corteno Golgi e Pro loco Corteno Golgi.

E il pensiero è andato a Marco Salvadori, atleta di Corteno Golgi, che ha vinto l’argento alla gara di scialpinismo Transcavallo, grazie all’impegno e passione.