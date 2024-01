Gli interventi della Provincia di Brescia sulle strade della Valle Camonica

venerdì, 12 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – La Provincia di Brescia ha tracciato il bilancio dell‘attività e il presidente Emanuele Moraschini e i consiglieri delegati hanno riassunto le attività e numerosi sono stati gli investimenti in Valle Camonica, in particolare sulle strade.

Ecco la sintesi

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sulla SP 92 al Km 0+400 in Comune di Malegno

250.000 euro

Ex statale 42 -Manutenzione straordinaria, parziale ricostruzione ed allargamento del ponte al km 103+402 in Comune di Cedegolo

150.000 euro

Manutenzione straordinaria del ponte al KM 0+730 della Sp 8 in Comune di Esine

700.000 euro

SP 32 Marone -Zone -manutenzione straordinaria dei ponti al km 7+256 e al km 6+396 in Comune di Zone

190.000 euro

SP BS 237 del Caffaro Manutenzione straordinaria del ponte al km. 13+800 nel Comune di Caino

600.000 euro

SP 8 -Piancogno -Esine –Bienno Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+320 sul fiume Oglio

1.000.000 euro

SP BS 510 “Sebina Orientale” Manutenzione straordinaria del ponte al km 30+670 in Comune di Marone/Vello

300.000 euro

Sp 45 bis Gardesana Occidentale Manutenzione straordinaria dei ponti al km 28+100 e al km 22+851

nei Comuni di Manerbio e Bassano Bresciano

291.800 euro

Manutenzione straordinaria ponte Borgosatollo SP 77 “Borgosatollo – Castenedolo”

930.000 euro

Sp 469 “Sebina Occidentale” – Manutenzione straordinaria del ponte al km 45+020 in Comune di Urago d’Oglio

488.000 euro

SP 69 Calvisano Carpenedolo Manutenzione straordinaria del ponte al km. 5+170 nel Comune di Calvisano

SP 345 “Delle Tre Valli” Manutenzione straordinaria del ponte al km 90+770 in Comune di Cividate Camuno

450.000 euro

Sp88 “Ceto Cimbergo Paspardo” – Manutenzione straordinaria ponte km 3+622 in Comune di Ceto

409.196 euro

Sp 58 Idro Capovalle Manutenzione straordinaria del ponte al km. 0+150 in Comune di Idro

1.500.000 euro

Sp 237 “Del Caffaro” Manutenzione conservativa del ponte al km 55+772 in località Ponte Caffaro viabilità durante

la fase di riqualificazione del ponte storico esistente, con ponte provvisorio sul fiume Caffaro nei Comuni di Bagolino e Storo

550.000 euro

Sp 510 quinquies “Sebina Orientale” – Raccordo SPBS11 TS -Manutenzione straordinaria del ponte al KM 2+146 in Comune di Castegnato

417.400 euro

Progettazioni di nuovi interventi

Sp 237 Km 24+720 -Manutenzione Straordinaria del Ponte in Comune di Agnosine

900.000 euro

Sp 79 “Sabbio Chiese –Lumezzane” Manutenzione straordinaria ai ponti al km 32+176 ed al km 33+090 in

Comune di Bione

1.000.000 euro

Sp 79 “Sabbio Chiese –Lumezzane” Manutenzione straordinaria al ponte km 24+846 in Comune di Lumezzane

800.000 euro

Sp 79 “Sabbio Chiese –Lumezzane” Manutenzione straordinaria al ponte al km 30+853 in Comune di Agnosine

600.000 euro

Sp 5 “Malegno -Borno” -Manutenzione straordinaria al ponte al km 8+800 in Comune di Borno

378.200 euro

Sp 345 “Delle Tre Valli” -Manutenzione straordinaria del ponte al km 90+900 in Comune di Cividate Camuno

18.000.000 euro

Sp 573 “Ogliese” riqualificazione del ponte al km 8+900 in Comune di Palazzolo sull’Oglio

1.000.000 euro

Sp 237 “Del Caffaro” -Manutenzione straordinaria ponte km 25+066 in Comune di Agnosine

1.400.000 euro

SP I “Pisogne Darfo Boario Terme” Manutenzione straordinaria del ponte al KM41+760 in Comune di Pian Camuno

300.000 euro

SP 19 Concesio-Ospitaletto-Capriano del Colle – Manutenzione straordinaria del manufatto al km 10+590 –

via Trento-in Comune di Paderno Franciacorta

250.000 euro

Sp 510 -SebinaOrientale -intervento di manutenzione straordinaria per la posa di barriere di sicurezza dal km 32+130 al km 32+500 in Comune di Marone

350.00o euro

Sp 38 “Tremosine –Tignale” -intervento urgente di sistemazione del versante al km 15+100 in Comune di Tignale

800.000 euro

Sp 9 Gargano Magasa risanamento strutturale del muro a sostegno della strada al km. 0+150 in Comune di Gargnano

400.000 euro

Sp 345 “Delle Tre Valli” -messa in sicurezza del versante a valle della sede stradale al km 68+650 in loc. Cascata di Campolaro

900.000 euro

Sp 38 -Intervento di messa in sicurezza del versante dal km 0+850 al km 1+000 all’esterno della galleria Forra 3 a protezione del tratto di strada provinciale sottostante in Comune di Tremosine

733.100 euro

Sp 9 “Gargnano-Valvestino-Magasa” -rivestimento con rete metallica del versante a monte della strada provinciale dal km 17+900 al km 18+300 a seguito di incendio boschivo nei Comuni di Gargnano e Valvestino

8.860.561 euro

Interventi di manutenzione straordinaria alla segnaletica stradale lungo la tangenziale sud di Brescia

350.000 euro

Sp 669 “Del Passo di Crocedomini” messa in sicurezza della sede stradale a seguito del cedimento al km 28+700 in Comune di Breno

270.000 euro

Sp 38 “Tremosine -Tignale” Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di muro di sostegno della sede stradale al km 8+620 in Comune di Tremosine

152.720 euro.

ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Durante il 2023 la Provincia di Brescia ha concluso definitivamente il recesso dalla Società “Spa Immobiliare Fiera di Brescia” e la procedura di liquidazione della Società “Gal Gardavalsabbia Scarl”.

Inoltre è stata avviata la procedura di alienazione del Consorzio Idroelettrico Edolo Mù Scarl