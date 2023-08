Gli appuntamenti di Ferragosto dalla Valle Camonica al Sebino

martedì, 15 agosto 2023

Valle Camonica – Ferragosto nel segno del divertimento, degustazioni ed escursioni in Valle Camonica e nell‘Alto Sebino. Oggi Alta Valle Camonica, al Passo Tonale si terrà un’escursione alla bocchetta del Monticello, mentre a Ponte di Legno è in calendario – dalle 21 – la quarta e ultima serata del Summer Music Festival (nel video) in piazza XXVII Settembre con tema: 80 Voglia di 90 2000, mentre a Vezza d’Oglio, al centro Eventi Adamello, dalle 12:30 si terrà la festa di Ferragosto, con pranzo e cena a base di prodotti tipici, stand gastronomico, giochi e serata danzante con orchestra. Sempre in Alta Valle Camonica sono in calendario a Temù – in piazza Pellegrinaggio, alle 21 – la tradizionale tombolata di Ferragosto, a Canè prosegue la festa di Cortebona, con stand gastronomico, musica e giochi, a Incudine, in pazza Marconi, festa del gruppo Alpini, con stand gastronomico e musica e a Edolo, alle 21, in piazzale Foro Boario concerto dei Cugini di Campagna.

VIDEO



A Corteno Golgi grande ferragosto, con alle 19 apertura dello stand gastronomico, dalle 20:30 giochi, baby dance, laboratori ed animazione; dalle 21 Musica e balli con l’Orchestra Alfalishort e alle 23:30 spettacolo pirotecnico, mentre a Breno dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico con piatti tipici brenesi, alle 22 concerto di Divina Show, alle 23 spettacolo pirotecnico, a mezzanotte Dj set in Piazza Mercato, mentre in serata al centro anziani ballo liscio con Riki e Gigi. Al Centro Faunistico del Parco dell’Adamello di Paspardo dalle 15 alle 17 laboratorio del riuso, con Elena Francesconi

Spazio allo Sport a Montecampione con il trofeo GS Pian Camuno, Memorial Angelo Felappi, giunto alla 43esima edizione; alle 21:15 in piazzetta serata danzante con l’orchestra Trio Graziella.

A Pisogne prosegue la Mostra Mercato, giunta alla 25esima edizione, con una serie di appuntamenti serali.