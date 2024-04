Giuseppe Bonelli ha salutato il Bresciano, i ricordi in Valle Camonica

martedì, 2 aprile 2024

Brescia – La Valle Camonica e l’intero territorio bresciano hanno salutato Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia per sei anni e ora assegnato ad un alto incarico all’ufficio V dell’ufficio scolastico regionale e dirigente dell’Ust di Como.

In Valle Camonica Giuseppe Bonelli (terzo da sinistra) valorizzato importanti progetti tra cui la valorizzazione dell’Ecomuseo della Resistenza che vede l’integrazione tra la scuole della valle, i Comuni, le associazioni tra cui le Fiamme Verdi di Valle Camonica. Gli alunni del’IC don Antonioli ricordano la visita del professor Bonelli (nella foto in basso con l’allora dirigente Silvia Oggiano) dello scorso anno e le iniziative messe in atto nel periodo della pandemia.

La Provincia di Brescia ha salutato Giuseppe Bonelli, e il presidente della Provincia Emanuele Moraschini gli ha consegnato una targa, un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni nel Bresciano. Il nuovo dirigente Ust di Brescia è Filomena Bianco, che giunge da Cremona.