Giornata Mondiale Acqua: la grave situazione di siccità in Trentino Alto Adige e Lombardia e le ordinanze di divieti

Brescia – Quest’anno la giornata mondiale dell’acqua, che ricorre il 22 Marzo, si celebrerà in un quadro di carenza di questa risorsa che ha pochi precedenti storici per la Lombardia e, in generale, per il bacino del Po e dei suoi affluenti. La stagione irrigua non è ancora iniziata, ma le colture sono già in sofferenza e i corpi idrici stanno ancora peggio a causa di una condizione di siccità che continua a perdurare.

Normalmente, le acque superficiali di Lombardia si trovano in tre grandissimi serbatoi: la neve in montagna, i grandi laghi regolati (Verbano, Lario, Sebino, Eridio e Benaco) e gli invasi degli sbarramenti idroelettrici in alta quota. Secondo ARPA Lombardia, che da un quindicennio monitora lo “stato di riempimento” di questi serbatoi, in questo periodo dell’anno essi dovrebbero contenere mediamente 3,6 miliardi di metri cubi d’acqua: nessuna regione italiana può disporre di simili volumi di riserve idriche, un volano formidabile per affrontare l’intera stagione irrigua. Il problema è che quest’anno mancano all’appello oltre 2 miliardi di metri cubi e la situazione è in continuo peggioramento, nonostante gli sforzi dei consorzi regolatori dei laghi per mantenere l’acqua all’interno degli invasi lacustri, ormai semivuoti: nei grandi laghi si stima che il volume di acqua disponibile per l’irrigazione si sia ridotto a 500 milioni di metri cubi, il 30% della media degli anni precedenti. A conservare una buona parte delle sue riserve c’è solo il lago di Garda, mentre il Lago di Como e d’Iseo stanno raschiando il fondo, entrambi sono solo al 5% della loro capacità, e il Lago Maggiore, da cui dipende l’irrigazione di gran parte delle risaie tra Lombardia e Piemonte, dispone solo del 30% della sua capacità.

La situazione non sarebbe così grave se ci fosse neve in montagna: ma è proprio dai dati di scarso innevamento che emerge il quadro più drammatico: negli ultimi quindici anni non ce n’è mai stata così poca. Il volume idrico equivalente alla neve presente sulle nostre Alpi è pari a 800 milioni di metri cubi, meno di un terzo dei 2,5 miliardi di metri cubi che di solito si misurano in questa stagione.

Anche per le scorte stoccate nei bacini idroelettrici le cose vanno malissimo: con meno di 200 milioni di metri cubi di acqua residua, gli invasi della montagna lombarda sono sotto del 40% rispetto al dato tipico di questo periodo. E in questo caso, alla preoccupazione per la scarsità idrica si aggiunge quella per la mancata produzione elettrica, proprio quest’anno che abbiamo una impellente necessità di ridurre le nostre importazioni di gas.

“Una situazione gravissima che rischia di precipitare quando, a breve, partirà la stagione irrigua – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – già oggi i fiumi sono in sofferenza, con la portata rilasciata dai laghi ai minimi storici, non vogliamo vedere gli alvei completamente a secco quando occorrerà ricominciare a immettere acqua nei canali: sarebbe un danno ecologico inaccettabile per i nostri corsi d’acqua. Già in passato la crisi idrica aveva portato a sacrificare i fiumi pur di alimentare i canali di irrigazione, una situazione che aveva creato danni enormi agli ecosistemi fluviali, e che non deve ripetersi. È fondamentale per questo rispettare gli obblighi di deflusso di acqua che deve essere rilasciata a valle delle captazioni irrigue e idroelettriche: la vita di fiumi e torrenti non è negoziabile”.

“Tra le Regioni più “idrovore” figura la Lombardia con 1,42 miliardi di metri cubi di acqua consumata. Le colture della Pianura Padana, specialmente riso e mais, sono molto esigenti in fatto di irrigazione. I conflitti per l’accesso alla risorsa idrica rischiano di diventare sempre più difficili da gestire, se non cambieranno gli orientamenti colturali. Se qualcuno continua ad illudersi che potremo convivere con un clima diverso senza cambiare nulla, è bene che faccia due conti. Il cambiamento climatico impone di rivedere tutto, a partire dagli orientamenti colturali della Pianura Padana, ed in particolare il mais, che richiede enormi quantità d’acqua nella stagione più calda, deve fare spazio ad altre colture, meno esigenti di risorsa idrica, mentre occorre intensificare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas climalteranti, perché è l’unico modo che abbiamo per abbassare la febbre del pianeta”, chiosa Damiano Di Simine, coordinatore scientifico di Legambiente Lombardia.

Secondo Legambiente è necessario salvaguardare il delicato equilibrio delle risorse idriche delle valli anche con regolamenti più rigidi nella fase di transizione dal Deflusso Minimo Vitale al Deflusso Ecologico (D.E.) che deve essere stabilito determinando un rilascio che, per disposizione dell’Unione Europea, non dovrà più fondarsi sul concetto di “minimo”ma risultare “idoneo” al perseguimento degli obiettivi di qualità fluviale. Sul tema Legambiente Lombardia invita al webinar “Deflusso ecologico in Lombardia” lunedì 4 aprile 2022 alle ore 17.45. Ne discuteranno: Barbara Meggetto e Lorenzo Baio, rispettivamente presidente e vicedirettore di Legambiente Lombardia con Viviane Iacone, ex risorse idriche di Regione Lombardia, Daniele Demartini e Federica Colombo, biologi esperti di monitoraggio della fauna fluviale di Riverment e Giulio Conte, idrobiologo. Il dibattito è aperto al pubblico e gratuito previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/A8xxoX5eKUMbDSbs5

Consorzio di bonifica Oglio Mella

Un inverno avaro di pioggia e di neve (il deficit medio è del 65%) ha portato il livello di siccità a livelli estremi anche nel Bresciano. In pieno avvio della ripresa delle attività agricole e del risveglio vegetativo delle colture la situazione è particolarmente critica. In questo contesto, che mette nuovamente al centro i temi legati all’utilizzo di questa risorsa, martedì 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite e giunta al suo trentennale.

“Nel bacino dell’Oglio le riserve idriche – evidenzia Gladys Lucchelli, commissario regionale del Consorzio di bonifica Oglio Mella – sono inferiori di oltre il 65% rispetto alla media degli ultimi 15 anni, con il dato relativo all’equivalente in acqua della neve sui rilievi montani ai minimi storici. E anche le previsioni a medio periodo non lasciano ben sperare, così come rischiano di essere insostenibili i costi energetici per pozzi e impianti di sollevamento consortili”. La situazione richiede quindi uno sforzo straordinario per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua disponibile. Particolare attenzione è stata rivolta alla manutenzione ordinaria della rete di canali e a breve saranno terminati anche alcuni interventi straordinari. “E’ in fase avanzata il cantiere che interessa il tratto iniziale della Seriola Nuova – annuncia il commissario -, un canale che dal confine tra Chiari e Palazzolo arriva sino a Gussago. Un investimento di 600 mila euro reso possibile grazie ai fondi della Regione Lombardia che consentirà di rendere ancora più efficiente l’irrigazione dei quasi 2400 ettari alimentata dai 15 chilometri della roggia”.

Se la produzione agricola italiana è per l’85% irrigua, a Brescia questa percentuale sale quasi al 100%. Per questo motivo gli investimenti infrastrutturali e tecnologici nella gestione delle risorse idriche sono sempre più strategici: ancor più se si pensa alla necessità di aumentare l’autoapprovvigionamento nazionale di cereali e di colture proteiche, resa più stringente dagli eventi drammatici del conflitto in Ucraina.

Gestire l’acqua non vuol dire occuparsi solo di irrigazione. Lo straordinario reticolo di canali che attraversano l’intera provincia assume un ruolo centrale nella tutela del territorio anche dai rischi idrogeologici. Il Consorzio ha recentemente appaltato i lavori per la realizzazione di un bacino a duplice funzione di laminazione delle piene e di accumulo attraverso il recupero di una cava dismessa a Castrezzato. Si tratta del primo esempio di attuazione della legge regionale che favorisce il riutilizzo dei bacini estrattivi a questi scopi.

“La progressiva urbanizzazione, con la conseguente impermeabilizzazione di vaste aree, insieme alla crisi climatica in atto che ha aumentato la ricorrenza di fenomeni metereologici estremi, rende ancora più indispensabile – ricorda Gladys Lucchelli che dirige anche l’Anbi Lombardia – il ruolo dei consorzi di bonifica nel governo delle acque, attività che richiede competenze specifiche e investimenti”.

Da qui la necessità di una maggiore consapevolezza dell’importanza di un approccio che tenga conto di tutti i vari aspetti che investono il tema. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua sono numerose le iniziative per conoscere l’attività della bonifica. Quest’anno l’appuntamento coincide con il centenario del congresso italiano che ha dato il via alla fase moderna della bonifica. Domani martedì 22 marzo, alle ore 17,30, il Consorzio di bonifica Oglio Mella sarà protagonista della proiezione di “Quando arriva il temporale”, il video dedicato alla gestione delle acque nel territorio bresciano. A ospitare la presentazione del filmato è il Museo del Ferro di San Bartolomeo, uno dei poli territoriali del Musil – il Museo dell’industria e del lavoro, che aprirà i battenti della sua sede nell’ex Fucina Caccagni in via del Manestro 117 a Brescia (prenotazione obbligatoria).

Emergenza siccità: firmata ordinanza per il corso superiore dell’Adige

A causa della siccità in corso e di lavori di manutenzione alla centrale di Glorenza, che non può quindi mettere a disposizione l’acqua per l’irrigazione antigelo, il presidente Arno Kompatscher ha firmato oggi (lunedì 21 marzo) un’ordinanza d’emergenza. “Con questo regolamento stiamo reagendo all’incombente carenza idrica in Alta Val Venosta”, spiega Kompatscher. “Da un lato, non ci sono state precipitazioni per settimane, e dall’altro l’irrigazione delle foreste e delle aree di coltivazione delle mele potrebbe diventare necessaria già alla fine di marzo”.

Sono interessati circa 800 ettari di terreni agricoli nella zona di Castelbello-Lasa, che dipendono dai prelievi d’acqua dal fiume Adige per la protezione dal gelo. A causa della momentanea non operatività delle centrali di Glorenza e Lasa la fornitura di acqua concessa e accordata mediante convenzione tra il Consorzio di Bonifica Val Venosta ed Alperia non può essere garantita come di consueto. La centrale idroelettrica di Glorenza può essere rimessa in funzione soltanto nella settimana dal 4 al 10 aprile.

L’ordinanza firmata oggi stabilisce che in caso di gelate previste in queste zone, possa essere scaricata una quantità supplementare di acqua fino a 6 metri cubi al secondo dal lago di San Valentino alla Muta nel fiume Adige con un tempo di attesa adeguato. Il livello dell’acqua nel lago di San Valentino alla Muta deve essere garantito in caso di pericolo di gelo, tramite l’alimentazione di 3 metri cubi d’acqua al secondo dal lago di Resia. Dato che il rilascio di 6 metri cubi di acqua nel bacino superiore dell’Adige rappresenta un intervento in un ecosistema sensibile, l’immissione d’acqua deve essere effettuata con un aumento graduale della quantità d’acqua, così come la riduzione delle quantità d’acqua immesse. Sul tratto di fiume interessato viene effettuato il monitoraggio dell’ecosistema e della popolazione ittica.

L’emergenza idrica per garantire le quantità d’acqua per l’irrigazione antigelo dal fiume Adige ha effetto immediato fino alla rimessa in funzione della centrale di Glorenza.

Siccità, la Vallarsa monitora la rete idrica

L’assenza di pioggia, segnalata da mesi in tutto il Trentino, fa sentire i propri effetti anche sulla Vallarsa. Ormai da diverso tempo sono state chiuse alcune delle fontane nelle frazioni mentre, per altre, si è mantenuto un deflusso minimo per scongiurare l’eventuale gelo delle tubature. Dopo questa prima misura, in alcuni casi puntuali se ne sono dovute attuare di ulteriori, ad esempio con la chiusura, per alcune ore della notte, della fornitura alle utenze di Foppiano: questo consente ai serbatoi di ripristinare la propria capacità di soddisfare le esigenze diurne.

L’assessore comunale con competenza diretta all’acquedotto, Gabriele Brun, spiega: «Grazie all’aumentato impegno degli operai del cantiere, garantiamo un costante monitoraggio dei vari serbatoi presenti in valle. In alcuni casi abbiamo anche individuato e riparato alcune perdite: interventi che ci hanno consentito di ridurre i disagi. Resta il fatto che la carenza di pioggia dura ormai da molto e la portata delle sorgenti è diminuita. Attraverso il canale WhatsApp VallarsaInForma diamo costanti aggiornamenti alla popolazione: chi ha uno smartphone e usa questa App può unirsi al canale».

Il sindaco Luca Costa aggiunge: “Nel momento della carenza ci si rende conto di quanto può essere preziosa l’acqua e di quanto è altrettanto prezioso l’avere un sistema idrico efficiente. Abbiamo rimediato ad alcune problematiche ma ne abbiamo rilevate anche diverse altre. In alcuni punti non si effettua manutenzione da tempo e stiamo cercando di valutare se esista la possibilità di accedere a fondi del Pnrr proprio per mettere mano all’acquedotto”.

BIM Adige e sensibilizzazione

“Nella Giornata Mondiale dell’Acqua vogliamo sensibilizzare la comunità trentina sull’importanza del bene collettivo più prezioso, l’elemento fondamentale per la vita sul nostro pianeta”. Queste le parole del presidente del BIM dell’Adige Michele Bontempelli in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua che si celebra il 22 marzo di ogni anno.

“Unitamente alle importanti iniziative promosse dalle Istituzioni locali e nazionali e dalle Organizzazioni non governative -aggiunge Bontempelli- il Consorzio BIM intende dare valore questa giornata quale momento di riflessione e di sensibilizzazione sulla critica questione dell’acqua nella nostra era, con un occhio di riguardo all’accesso all’acqua dolce, un diritto purtroppo ancora negato a più di 2 miliardi di persone.

Il tema della Giornata dell’Acqua 2022 sono le Acque Sotterranee, acque non visibili, ma con un impatto fondamentale, soprattutto perché giocheranno un ruolo fondamentale nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Quasi tutta l’acqua dolce liquida del mondo è sotterranea e tutti, dalle Nazioni ai singoli cittadini, devono lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa”.

Il Consorzio BIM dell’Adige, al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino Imbrifero Montano del’Adige, promuove iniziative e attività insieme ai comuni consorziati per diverse finalità, tra cui la salvaguardia e la difesa dell’ambiente, in particolare dell’ambiente montano.

“In tale contesto -spiega Bontempelli- il tema della salvaguardia e della valorizzazione dell’acqua assume sempre maggiore importanza, in un momento storico contraddistinto da grandi cambiamenti climatici.

Inoltre, il recente balzo dei prezzi dell’energia ci porta a riflettere ancora di più sull’importanza dell’autosufficienza energetica e della valorizzazione delle risorse naturali presenti nei nostri territori.

Proprio sul tema dell’acqua stiamo per lanciare una grande iniziativa che vede protagonisti i giovani studenti degli istituti scolastici delle tre le vallate Bim di cui illustreremo i contenuti nelle prossime settimane”.

Infine il presidente lancia un appello ai cittadini e chiede un grande impegno anche alla politica che deve operare delle scelte strategiche per il futuro.

“Se è vero che nel consumo razionale dell’acqua ognuno di noi può fare la propria parte anche attraverso piccole azioni quotidiane -conclude Bontempelli- bisogna però continuare a sensibilizzare le istituzioni pubbliche che hanno una grande responsabilità nelle proprie scelte strategiche su questo tema. Parafrasando una celebre frase di Nelson Mandela: L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani: senza acqua non c’è futuro. L’accesso all’acqua è un obiettivo comune. Esso è un elemento centrale nel tessuto sociale, economico e politico. L’acqua è democrazia.”.