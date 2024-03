venerdì, 15 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Giobbe Covatta al quinto appuntamento di “EdoloTeatro”, stagione di prosa in programma al teatro San Giovanni Bosco di Edolo.

Questa sera, venerdì 15 marzo con inizio alle 20:30, è in cartellone lo spettacolo “6° (sei gradi)”, scritto da Giobbe Covatta stesso con Paola Catella e la collaborazione di Ugo Gangheri. Lo spettacolo “6°” ha un significato simbolico, rappresenta infatti l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Lo spettacolo si svolge in differenti momenti futuri, che cambiano a seconda di quanto sarà aumentata la temperatura sulla Terra, da uno a sei gradi ed è un momento di riflessione. Giobbe Covatta immagina le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, per far fronte a queste drammatiche emergenze. Info: Ufficio Cultura del Comune di Edolo allo 0364 77 30 29