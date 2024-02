Genitori, istruzioni per l’uso: primi incontri in Valle Camonica

mercoledì, 14 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – Genitori, istruzioni per l’uso: partono gli incontri anche sull’alta Valle Camonica. Strategie per il quotidiano per riconoscere e gestire le emozioni dei figli. Gli incontro sono rivolti ai genitori di bambini (dai 6 agli 11 anni) e di ragazzi (dai 12 ai 16 anni) e saranno a cadenza quindicinale e della durata di un’ora e mezza circa.

In Alta Valle Camonica il primo incontro è in programma lunedì 26 febbraio, con inizio alla 17 presso il salone dell’oratorio don Bosco, e verrà condotto da una psicologa (Giovanna Erba, A.S.S.T. della Valcamonica) e da un’assistente sociale (Laura Cappellini, A.T.S.P. di Valle Camonica). Per informazioni contattare l’assistente sociale Laura Cappellini: 331 686 2329.