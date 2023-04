Generazioni Comuni, soffia il vento del cambiamento a Berzo Demo

martedì, 11 aprile 2023

Berzo Demo (Brescia) – Un gruppo con giovani, persone affiatate, appassionante del proprio paese e con professionalità in grado di affrontare le sfide che attende nei prossimi anni Berzo Demo (Brescia). Il vento della novità, di un cambiamento radicale dopo quanto accaduto a Berzo Demo negli ultimi anni, con l’obiettivo di cambiare in meglio e insieme ai cittadini la comunità.

La prima lista che si presenta alle elezioni comunali di Berzo Demo, in programma il 14 e 15 maggio, è Generazioni Comuni, con candidato sindaco Elena Bonomelli, 28 anni, laureata in Scienze Politiche. I candidati consiglieri sono: Paolo Bernardi, Mauro Baccanelli, Alberto Bernardi, Emanuel Simoncini, Marco Regazzoli, Pietro Baccanelli, Pierangela Pezzoni, Serena, Ghirardi, Maria Grazia Rivetta e Valentina Boldini.

CANDIDATO SINDACO – Elena Bonomelli, 28 anni, abita nella frazione Demo, laureata in Scienze Politiche e sociali e lavora in un Comune nel settore amministrativo. “Fin da piccola – spiega Elena Bonomelli – ho sempre amato la mia Valle; la mia famiglia mi ha trasmesso l’amore per il territorio, per il lavoro, per le persone che costantemente credono in un futuro per il nostro paese. La mia scelta, nonostante le opportunità, è stata di restare qui. Ho avuto varie esperienze di lavoro nei comuni e questo mi ha aiutato a capire quale fosse la mia passione: la voglia di dare un valore alle nostre montagne, alle nostre origini e a chi, come me, sta pensando ad una prospettiva migliore per il proprio Comune e che quindi si dà da fare per portare un valore aggiunto nelle nostre piccole comunità”. “Mi candido per Berzo Demo perché ho l’aspirazione di poter contribuire a migliorare il nostro territorio dal punto di vista sociale, dello sviluppo sostenibile e turistico, tutto questo facendo fronte alle esigenze delle generazioni presenti sul nostro territorio – prosegue Elena Bonomelli -. Sembra ormai lontano il tempo dove tutto era solo piccola follia, ora siamo una Generazione Comune, piccoli passi insieme, per grandi cambiamenti”.

Elena Bonomelli ha individuato 10 cittadini, uomini e donne di varia estrazione, cultura, età, con spiccate professionalità e senso civico ed associativo rappresentative del territorio e provenienti dalle diverse frazioni del paese: “Siamo una squadra che vuol fare la storia di Berzo Demo”, sostengono i candidati.

Sono previsti incontri (venerdì 21 aprile, alle 20:30 -Sala della cultura, Demo; venerdì 28 aprile, alle 20:30 – sede L’arnica, Berzo; venerdì 5 maggio, alle 20:30 – sede ambulatorio, Monte; venerdì 12 maggio, alle 18 – sala della cultura, Demo). Durante queste settimane il candidato sindaco e i candidati consiglieri incontreranno i cittadini e le associazioni del territorio per presentarsi, cogliere i loro bisogni e illustrare il programma elettorale, le idee con gli ambiziosi ma concreti progetti per Berzo Demo.

PROGRAMMA ELETTORALE – Le associazioni avranno un ruolo di primo piano e il candidato sindaco Elena Bonomelli ha annunciato: “il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini, la trasparenza e il confronto saranno sempre al centro della nostra azione amministrativa”.

Uno degli obiettivi di “Generazioni Comuni” portare una ventata di aria fresca, concentrarsi sui servizi al cittadino, partendo dal tema dell’istruzione che, per troppi anni, non è stato parte di un progetto ampio e focalizzato. Quindi riorganizzare la rete scolastica mantenendo un confronto con l’Istituto Comprensivo, garantendo ai bambini percorsi scolastici chiari e stimolanti. “Daremo maggiore attenzione agli anziani, valorizzando le realtà già presenti sul territorio e le positive esperienze raccolte dai centri anziani del Comune – sostiene il candidato sindaco Elena Bonomelli – e coinvolgeremo i giovani in attività ludiche di ritrovo e di conforto promuovendo momenti educativi, di svago e di sport. Investire sui nostri ragazzi che devono tornare a vivere il paese, il Comune come casa di tutti i cittadini e sentirsi fin da subito protagonisti della Comunità”.

Il programma prevede: investimenti sul territorio e sulle piccole attività di cura del paesaggio e delle infrastrutture attraverso una costante manutenzione del patrimonio in una nuova visione urbanistica del paese. “Affronteremo con determinazione e metodo, il problema ambientale della Ex Selca, perché possa nel più breve tempo possibile trovare soluzione”, è la parte centrale e importante del programma di Generazioni Comuni, che mette al centro dell’azione azione amministrativa “migliorare l’offerta con la possibilità di vivere in un Comune più accogliente, rigenerando alcuni luoghi, oggi abbandonati, dando luce a molti scorci dei nostri paesi e progettando un futuro improntato al benessere dei cittadini e all’accoglienza turistica in Valsaviore. Creare reddito investendo su opere che passano incentivare il turismo di prossimità è la strada che necessariamente dovremo percorrere. Il nostro territorio, se adeguatamente sfruttato, è in grado di offrire opportunità contrastando lo spopolamento”.

Infine Generazioni Comuni punta a una maggior presenza in paese ed ai tavoli di coordinamento degli enti comprensoriali, laddove la politica cerca le soluzioni per il futuro della Valle Camonica. “Solo con tenacia e costanza saremo in grado di sfruttare tutte le occasioni di cui il nostro comune potrà beneficiare”, concludono i candidati di Generazioni Comuni.