Funghi, annata record in Valle Camonica e Valtellina

venerdì, 18 agosto 2023

Corteno Golgi (Brescia) – E’ tempo di funghi in Valle Camonica, Valtellina e Orobie ed è un‘annata record. Il caldo degli ultimi giorni ha favorito la fioritura dei funghi e fin dalle prime luci dell’alba i fungaioli si mettono in moto e puntano sulle aree tradizionali, in Valle Camonica tra Breno, Edolo, Corteno Golgi, Vezza d’Oglio e Ponte di Legno, ma anche ad Aprica e Valtellina alla ricerca dei prelibati porcini.

Secondo gli esperti il tasso di umidità del terreno sta favorendo la fioritura dei miceti: in passato la stagione ideale era tra metà agosto-inizio settembre, quest’anno c’è stato un anticipo di almeno una settimana e la raccolta è già da record. Nei giorni scorsi a Corteno Golgi, un fungaiolo ha raccolto un porcino di quasi 3 chili, ma la raccolta è abbondante in tutta la Valle Camonica.

L’Ats Montagna ha attivato fino al prossimo 31 ottobre, l’ispettorato micologico a Breno, in via Nissolina e a Montecampione, nella sede Alpiaz, quest’ultimo aperto solamente il giovedì dalle 14 alle 15 e sino al 14 settembre e in altri cinque centri della Valtellina (Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna) . Sul territorio camuno è attivo il Regolamento comprensoriale per la raccolta dei funghi epigei, che prevede un limite giornaliero pro-capite di tre chili, con raccolta dall’alba al tramonto previo pagamento del tesserino: il giornaliero costa 8 euro, il settimanale 20, il mensile 40 e, infine, l’annuale 70. La raccolta è consentita solo in modo manuale, con pulitura sommaria sul posto e trasporto in cesti di vimini.

La raccolta è vietata: nella Zona di Riserva Naturale Integrale “Val Rabbia e Val Gallinera”, nelle Zone di Riserva Naturale Orientata “Alto Cadino Val Fredda”, “Lago d’Arno” e “Val Gallinera-Aviolo”, nella Zona di Riserva Naturale Parziale Morfopaesistica e Biologica “Adamello”, nelle Zone di Riserva Naturale Parziale Biologica “Torbiere del Tonale” e “Torbiere di Val Braone”.