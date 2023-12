Frana a Monno: statale 42 del Tonale interrotta in località Iscla

sabato, 2 dicembre 2023

Monno (Brescia) – La statale 42 “Del Tonale e della Mendola” è chiusa al traffico a Monno (Brescia): poco dopo le 19 una frana si staccata dalla parete in località Iscla e invaso l’intera carreggiata. Non sono rimasti coinvolti veicoli, secondo le prime informazioni. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Edolo e Vezza d’Oglio, quindi il personale Anas. La statale 42 dovrebbe rimanere chiusa nelle prossime ore, quando giungeranno i geologici per valutare il fronte che è franato.

E’ stata una giornata difficile sulla statale 42, chiusa al traffico dal km 104 al km 106 in mattinata, per allagamento della galleria Berzo Demo (Brescia) in seguito alle forti piogge, e riaperta nel pomeriggio. Ora la nuova frana a Monno.

di A. Pa.