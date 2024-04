Sopralluogo a Edolo, nel pomeriggio riapertura della statale 42

mercoledì, 3 aprile 2024

Edolo (Brescia) – Sopralluogo dei tecnici, geologi e responsabili Anas con il sindaco di Edolo, Luca Masneri, per valutare gli interventi dopo la frana che nella serata di ieri ha scaricato sulla statale 42 del Tonale, poco dopo la galleria di Edolo, quasi al confine con Monno, sassi e terra. La statale 42 è chiusa dalla 22 di ieri e al termine del sopralluogo sarà decisa la riapertura. L’attesa è per la verifica del geologo che era stato chiamato ieri sera quando si è verificata la frana. La riapertura è prevista nel pomeriggio.

Nel frattempo è stata riaperta la linea ferroviaria Edolo-Brescia interrotta domenica per uno smottamento a Malonno.