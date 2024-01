Forniture di idrogeno per i treni sulla Brescia-Edolo, intervento del presidente di Legambiente Basso Sebino

martedì, 23 gennaio 2024

Iseo (Brescia) – E’ andata deserta la gara del gruppo Fnm per portare sulla linea ferroviaria, che collega la Vallecamonica a Iseo e alla città di Brescia, le forniture di idrogeno per alimentare i nuovi convogli, in attesa che vengano pronti i 3 impianti per produrlo in loco.

“La gara – spiega Dario Balotta, presidente Legambiente Basso Sebino – doveva assicurare il rifornimento necessario per far funzionare i 6 treni ad idrogeno in arrivo, aspettando la realizzazione dei tre centri di produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno localizzati a Brescia, Iseo ed Edolo. Due le ipotesi: nessuno si è presentato per un servizio di tappabuchi per il trasporto dell’idrogeno con camion o treno, oppure si punta ad un rialzo della base d’asta”.

“I serbatoi – prosegue Balotta – per lo stoccaggio dei tre centri di produzione sono previsti, se tutto va bene, per il 2026. Dove verrebbe scaricato il carburante ad Iseo? Con quali garanzie di sicurezza? Resta il fatto che al momento i 6 treni già pronti, anche se arrivassero ad Iseo, non potrebbero neppure fare le corse prova, perché senza il carburante necessario”.

“Attualmente – continua il presidente di Legambiente Basso Sebino – i nuovi convogli non potrebbero neppure sostare ad Iseo per i test, perché i binari di deposito non sono sufficienti, visto che i treni sono lunghi 100 mt e le tettoie 75mt. Ora sulla linea i treni sono limitati a Breno ( Edolo dista 24 km) perché mancano 20 macchinisti per garantirne il collegamento ora effettuato con autobus. Tutte le risorse economiche ed umane sono destinate ad un progetto costoso e neppure sostenibile sotto il profilo ambientale”.

“L’idrogeno, – conclude Balotta – infatti, si produrrebbe con la combustione del metano. Infine il progetto è privo di obiettivi di potenziamento dell’offerta di treni e di aumento dei passeggeri”.