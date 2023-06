Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica: incontro sulla sicurezza informatica

mercoledì, 28 giugno 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Sicurezza informatica, oggi – mercoledì 28 giugno, con inizio alle 18:30 – presso la Sala Conferenze della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica si svolgerà l’importante incontro su un tema d’attualità.

Durante l’incontro dal titolo Cyber Sicurezza si parlerà di rischi informatici, di attacchi di ultima generazione, di prevenzione e formazione per evitare le frodi, di quali soluzioni adottare per far fronte a dei rischi sempre più in crescita. Gli attacchi informatici sono infatti notevolmente aumentati negli ultimi anni.

Di questo se ne parlerà oggi nel corso dell’incontro promosso da Tipografia Camuna Spa, Fenimprese ed Eurita S.c.a.r.l. patrocinato dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dal Comune di Capo di Ponte. La partecipazione è gratuita. È consigliata la prenotazione al 366.3139389.