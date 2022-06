Flop Referendum, la bassa affluenza e i risultati dello spoglio: i dati di Lombardia e Trentino Alto Adige

lunedì, 13 giugno 2022

Sondrio – Hanno chiuso alle ore 23 i seggi per i cinque quesiti referendari sulla Giustizia e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. Compiute le operazioni di riscontro, appena chiusi i seggi inizia lo scrutinio per i referendum abrogativi; quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di oggi, lunedì 13 giugno (qui tutti i risultati coi dati sull’affluenza definitiva nei Comuni delle province di Sondrio e Brescia interessati dalle Amministrative).

Il flop del Referendum va oltre le aspettative, con le previsioni dei sondaggisti alla vigilia che davano una partecipazione complessiva non oltre il 30%: ci si è fermati al 20,81% complessivamente in Italia. Il dato dell’affluenza alle Comunali è stato invece del 54,64% a livello nazionale.

RISULTATI REFERENDUM 2022

Nei 1506 Comuni della Lombardia ha votato ieri il 21,88% degli aventi diritto (col dato di 17,44% in provincia di Sondrio, e 20,67% a Brescia e provincia), mentre il dato del Trentino Alto Adige è tra i più bassi della penisola, con affluenza al 13,04% (14,94% in provincia di Trento, 11,04% per i bolzanini), complice anche il fatto di non avere Comuni al voto per le Amministrative.

Per quanto riguarda lo spoglio, di seguito l’esito degli scrutini (dato su scala nazionale):

Incandidabilità dopo condanna: Sì 54,15 % No 45,85 %

Limitazione misure cautelari: Sì 56,35 % No 43,65 %

Separazione funzioni dei magistrati: Sì 74,37 % No 25,63 %

Membri laici consigli giudiziari: Sì 72,35 % No 27,65 %

Elezioni componenti togati CSM: Sì 72,92 % No 27,08 %