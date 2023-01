Fisi Brescia, i risultati degli slalom Baby e Pulcini a Borno Monte Altissimo: Sci Club Pontedilegno sugli scudi

lunedì, 23 gennaio 2023

Borno – Grande entusiasmo tra i più piccoli, tra gli Sci Club, ed anche dalla nuova Mascotte Leone Visit Brescia. In gara Cuccioli, Baby coi circuiti Pulcini e Children di Fisi Brescia che hanno visto due slalom andare in scena a Borno Monte Altissimo. Lo Sci Club Pontedilegno si aggiudica la vittoria per Società.

Classifiche

GARA 1

BABY MASCHILE

1 SANDRINI Alessandro – S.C. PONTE DI LEGNO

2 NICOLI CRISTIANI Francesco – BRIXIA SCI

3 GELMINI Thomas – SCI CLUB CROCEDOMIN

4 BECCARIA Pietro – BRIXIA

5 GALLINA Pietro – PONTEDELLOLIO

BABY FEMMINILE

1 BERTELLA Margherita Nady – SKIING

2 SORLINI Ilaria – SKI CLUB BORNO

3 BERNERI Camilla – PONTEDELLOLIO

4 DABENI Alessia – SKI Club Borno

5 CATTANEO Carlotta – S.C. PONTE DI LEGNO

CUCCIOLI FEMMINILE

1 SANDRINI Amelie – S.C. PONTE DI LEGNO

2 VERZENI Emma – S.C. PONTE DI LEGNO

3 CATTANEO Emma -S.C. PONTE DI LEGNO

4 BELLANDI Claudia – BRIXIA

5 MARSIGALIA Amneris – SKI Club Borno

CUCCIOLI MASCHILE

1 GABOSSI Andrea – BRIXIA SCI

2 TOGNI Fabio – S.C. PONTE DI LEGNO

3 TOMASI Paolo – S.C. PONTE DI LEGNO

4 ROMELE Giulio – Val Palot

5 TURANI Noe’ – Val Palot

GARA 2

BABY FEMMINILE

1 BOTTI Rebecca – PONTEDELLOLIO

2 BERTELLA Margherita Nady – SKIING

3 PESSAROSSI Anna – SCI CLUB CROCEDOMINi

4 SORLINI Ilaria – SKI CLUB BORNO

5 FANTI Martina – SCI CLUB CROCEDOMINi

BABY MASCHILE

1 GALLINA Pietro – PONTEDELLOLIO

2 BECCARIA Pietro – BRIXIA

3 GALIMBERTI Edoardo – PONTEDELLOLIO

4 FERRONI Federico – PONTEDELLOLIO

5 RONDINI Enea – SCI CLUB CROCEDOMINi

CUCCIOLI FEMMINILE

1 VERZENI Emma – S.C. PONTE DI LEGNO

2 SANDRINI Amelie – S.C. PONTE DI LEG

3 CATTANEO Emma -S.C. PONTE DI LEGNO

4 CARZERI Maria – BRIXIA

5 TOTTOLI Melissa – SCI CLUB CROCEDOMINi

CUCCIOLI MASCHILE

1 TOGNI Fabio – S.C. PONTE DI LEGNO

2 ROMELE Giulio – Val Palot

3 GABOSSI Andrea – BRIXIA SCI

4 FAUSTINELLI Daniel – S.C. PONTE DI LEGNO

5 VOLLONO Matteo – BRIXIA SCI

