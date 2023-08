Festival LeAltreNote: concerto in Santa Maria Nascente a Edolo

lunedì, 28 agosto 2023

Edolo (Brescia) – Il Festival LeAltreNote, rassegna estiva di musica da camera alla tredicesima edizione con un ricco calendario di concerti, incontri e momenti di approfondimento e la direzione artistica di Francesco Parrino, giunge quest’anno per la prima volta anche a Edolo (Brescia).

Protagonista del concerto in calendario giovedì 7 settembre nella Chiesa di Santa Maria Nascente, realizzato in collaborazione con il Comune di Edolo, è il Quartetto Mythos formato da Francesco Parrino, violino, Stefano Parrino, flauto, Daniele Bogni, violoncello e Dario Bonuccelli, pianoforte.

Il concerto vede i musicisti impegnati ad esplorare i sentieri della musica classica tra Settecento e Ottocento in un fascinoso panorama sonoro di storie e legami artistici, consentendo di riscoprire l’alto valore cameristico delle trascrizioni di celebri pagine orchestrali.

Programmato nel filone del tema del Festival Harmonia Mundi, il concerto prende il titolo dalla Sinfonia in fa maggiore n. 6 op. 68 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, scritta tra il 1807 e il 1808: un lavoro di ampio respiro, in cinque movimenti, con la denominazione apposta da Beethoven stesso di Pastorale che rivela la profonda attenzione e fascinazione dell’autore nei confronti del mondo naturale. Della Sinfonia beethoveniana sarà eseguita la trascrizione per violino, flauto, pianoforte e violoncello a cura del compositore, direttore d’orchestra e pianista austriaco Johann Nepomuk Hummel.

Oltre al capolavoro del compositore di Bonn, il concerto prevede anche la Sinfonia in re maggiore n. 35 K 385 “Haffner” di Wolfgang Amadeus Mozart, composta a Vienna nel 1782, nella trascrizione di Muzio Clementi.

Un appuntamento che invita a riscoprire la profondità delle pagine eseguite, con i musicisti impegnati a guidare il pubblico nel mondo creativo ed emozionale delle partiture con grande maestria esecutiva.

Festival LeAltreNote 2023

XIII Edizione fini al 21 settembre

Harmonia Mundi. Notturno

Edolo. Chiesa di Santa Maria Nascente

Giovedì 7 settembre 2023, ore 21 – Ingresso libero

Sinfonia Pastorale

Quartetto Mythos

Francesco Parrino violino Stefano Parrino flauto

Daniele Bogni violoncello Dario Bonuccelli pianoforte

Musiche di Mozart/Clementi e Beethoven/Hummel

Artisti

Daniele Bogni violoncello

Diplomatosi presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con Antonio Pocaterra, ha poi conseguito il titolo superiore Konzertdiplom con Paul Szabo. Si è anche perfezionato in musica da camera con il Trio di Trieste e nel repertorio barocco con Gaetano Nasillo (laureandosi con il massimo dei voti). Come solista e come camerista si è esibito in importanti sale da concerto in Europa, America, Asia e Africa. Come primo violoncello della “Camerata ducale” ha lavorato con i maggiori solisti internazionali. Appassionato della storia del violoncello, ha curato pubblicazioni di musica italiana del Settecento e Ottocento. Ha tenuto masterclass in importanti università e accademie in Spagna, Svezia, Polonia, Portogallo e Argentina. È titolare della Cattedra di Violoncello presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como.

Dario Bonuccelli pianoforte

Inizia lo studio del pianoforte all’età di quattro anni con Luciano Lanfranchi. Si diploma nel 2004 al Conservatorio di Genova col massimo dei voti, lode e menzione d’onore e si specializza con Franco Scala, Andrea Lucchesini, Pietro De Maria, Bruno Canino (per musica da camera) e Marco Vincenzi. Dal suo debutto nel 1998, ha tenuto più di 600 concerti in 14 Paesi europei, come solista e in gruppi da camera. Attualmente sta portando avanti diversi progetti discografici con Dynamic, Stradivarius e Tactus. È anche compositore e molti suoi lavori sono stati eseguiti in pubblico. Grazie alla sua preparazione musicale, alla sua duttilità, alla sua conoscenza dei repertori e ad una straordinaria lettura “a prima vista”, è spesso invitato come collaboratore di festival, rassegne, masterclass e concorsi. Insegna pianoforte principale al Conservatorio “Paganini” di Genova.

Francesco Parrino violino

Compie diversi corsi di laurea, master e dottorato in prestigiose università e accademie inglesi, italiane e olandesi, perfezionandosi in violino con Yfrah Neaman e David Takeno. Conta tour concertistici in Europa, Asia e Sudamerica, suonando come solista con varie orchestre (Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Torino, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Sinfonica Siciliana ecc.) e in diverse formazioni cameristiche. Come ricercatore ha scritto vari articoli musicologici e tenuto conferenze presso le Università di Cambridge, Londra, Oxford, Strasburgo e York nonché ad Indianapolis per l’American Musicological Society e al Festival della Scienza di Genova. Registra per Brilliant Classics e Stradivarius. Attualmente suona su un violino Giuseppe & Antonio Gagliano (1790-1805 c/a) prestatogli dalla famiglia del grande direttore d’orchestra Gino Marinuzzi, ed insegna violino presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como.

Stefano Parrino flauto

Pluridiplomato nelle più importanti scuole musicali europee, con docenti come Peter-Lukas Graf, Maxence Larrieu, Patrick Gallois e William Bennett, Stefano Parrino si dedica all’attività concertistica sia come solista che come camerista. Si è esibito in Europa, Asia, Nord e Sud America e ha suonato da solista con molte orchestre (Filarmonica di San Pietroburgo, Toscanini di Parma, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica di Sanremo ecc.). Affianca all’attività concertistica quella di docente. Ha tenuto masterclass in tutta Europa, Asia, Sud

e Nord America, sia di flauto che di respirazione continua. Insegna flauto presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Registra per Brilliant Classics e Stradivarius, è membro dei “Caballeros del traverso”, è Testimonial Altus-Azumi e artista Bulgheroni Wooden Flutes.

Il concerto è a ingresso libero