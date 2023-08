Festival della Fisarmonica, Cevo: riconoscimento a un “tessitore di pace”

martedì, 15 agosto 2023

Cevo (Brescia) – Riconoscimento internazionale a un “tessitore di pace“. Nel contesto del Gran Galà dei celebri maestri della Fisarmonica, nel pomeriggio di giovedì 17 agosto allo Spazio feste di Cevo (Brescia) ci sarà un avvenimento straordinario: l‘associazione El Teler presieduta da Lino Balotti assegnerà ad una personalità attiva nel promuovere azioni di “Cultura e di Pace“, un riconoscimento internazionale denominato “El Teler – Tessitore di pace”.

Il riconoscimento consiste in una medaglia di grande formato – 14 centimetri di diametro – realizzata dall’artista Edoardo Nonelli che riporta un incisione rupestre, ove sono rappresentati un uomo al telaio e e una colomba con l’ulivo nel becco che con fatico supera i reticoli dei conflitti umani e spiriturali che- dimessi dalla loro funzione . si adagiano su un ramoscello d’ulivo.

Il 16 e 17 agosto a Cevo torna il Festival della Fisarmonica. La manifestazione è nata nel 2009 da un incontro tra il maestro Marco Davide e l’associazione El Teler, con un progetto ambizioso per il territorio camuni: “Vai con la Fisa”, la Fisarmonica e le sue tradizioni in Val Saviore.

Il Comune di Cevo, in collaborazione con l’associazione El Teler, la Promo Cevo, la Pro loco Valsaviore, con il sostegno del Distretto Culturale di Valle Camonica e dell’Unione dei Comuni della Valsaviore, organizza, il 16 e 17 agosto, il tradizionale “Festival della Fisarmonica – rassegna internazionale di fisarmonicisti”.

Il recupero della tradizione musicale, oltre ad avere un valore culturale e sociale nella comunità, è un mezzo di socializzazione, di confronto e di riscoperta di nuove emozioni. Giungendo alla 15esima edizione si è dimostrato che con il passare degli anni il Festival è diventato, grazie all’attenta e preziosa guida del direttore artistico Marco Davide e del coordinatore organizzativo Battista Ramponi, un appuntamento fisso del Ferragosto Cevese, della Val Saviore e dell’intera Lombardia. Ogni anno si esibiscono, sul palco dello Spazio Feste della Pineta di Cevo, campioni internazionali, docenti di conservatorio e insegnanti di musica, tutti accomunati dall’amore per la Fisarmonica.

PROGRAMMA FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA – Spazio Feste nella Pineta di Cevo

16 AGOSTO – Ore 15: Esibizione dei fisarmonicisti camuni e delle vallate lombarde: Andrea Lardelli, Paolo Richini, Giuseppe Zonta, Luciano Sanzogni, Gaetano Galbato, Stefano Tonassi, Willi Bresadola, Thomas Gelmini, Michela Porcini, Valentina Gabrieli & Marco Davide, Alberto Canclini.

Ore 21: Serata danzante con l’Orchestra Thomas Gelmini

17 AGOSTO – Ore 15: Gran galà dei celebri Maestri della Fisarmonica: saliranno sul palco, confrontandosi direttamente con il pubblico, numerosi artisti nazionali ed internazionali tra i quali: Marco Davide (BS), Daniele Zullo (VR) GianLuca Campi (GE), Eugenia Cherkàzova (Ucraina), Giancarlo Salaris (BI), Oscar Taboni (BS), Emanuele Moretti (BS), Romeo Aichino (VC), Walter Losi (PC).

L’ospite d’onore del 15° Festival della Fisarmonica sarà Eugenia Marini pluricampionessa mondiale di fisarmonica e direttore artistico del Concorso Internazionale di Fisarmonica Valcamonica 1^ edizione.

I presentatori ufficiali dell’intera manifestazione saranno Polina Yordanova e Daniele Zullo.

L’ingresso è libero, ma sarà gradita la prenotazione presso la Pro loco Valsaviore tel. 0364/634112 , mail: info@valsaviore.it e Associazione El Teler mail: elteler@libero.it cell.320.4367218.

Durante il Festival saranno esposte le Fisarmoniche della ditta Cooperfisa di Vercelli e del laboratorio artigianale Fisarmoniche Valle Camonica di Mattia Ducoli. L’iniziativa fa parte del progetto: “Vai con la Fisa 2.0”, La fisarmonica e le sue tradizioni in Valsaviore.