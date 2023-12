Feste di Capodanno: in Valle Camonica ordinanze per garantire sicurezza

domenica, 31 dicembre 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Giro di vite per i festeggiamenti del Capodanno. La maggior parte dei sindaci delle Valle Camonica hanno emesso ordinanze per garantire sicurezza e tranquillità a chi festeggerà nelle piazze dei paesi.

Il sindaco di Vezza d’Oglio, Diego Occhi, ha firmato un’ordinanza con cui vieta, dalle 18 delle giornata odierna alle 8 di domani, lunedì 1° gennaio 2024, la vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro da parte delle attività commerciali per uso esterno. Non si potranno portare in piazza bottiglie o bicchieri di vetro, le sanzioni da 500 a 5mila euro.

Ordinanze anche a Ponte di Legno e a Borno, firmate dai rispettivi sindaci (Ivan Faustinelli e Matteo Rivadossi): dalle 20 di questa sera alle 8 di domani non si potranno introdurre nelle piazze (XXVII Settembre a Ponte di Legno e Giovanni Paolo II a Borno) bottiglie e bicchieri di vetro, ma neanche petardi, mortaretti e botti.