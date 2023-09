Festa patronale a Edolo: rispettata la tradizione, chiusa la stagione estiva

sabato, 9 settembre 2023

Edolo (Brescia) – Gran finale della stagione estiva a Edolo. La festa patronale di Santa Maria Nascente è stata celebrata secondo gli antichi riti e l’evento conclusivo di ieri sera in piazza Martiri ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

Anche quest’anno Edolo ha tenuto fede alla tradizione con un ricco cartellone per la “sagra” che ha coinvolto bambini, giovani, famiglie e persone avanti in età. Sacro e profano si sono intrecciati nella festa di ieri con bancarelle allestite in largo Mazzini e piazza Schivardi, mentre i bambini hanno avuto a disposizione gonfiabili, giochi e il bus scoperto di Maroni Turismo per un giro panoramico in paese e nelle frazioni.

In serata la Santa Messa in Pieve presieduta dal vicario episcopale della Valle Camonica don Pietro Chiappa, lo spettacolo con l’illusionista Erix Logan in piazza Martiri e lo spettacolo pirotecnico con magiche atmosfere di colori a segnare l’ultimo atto di una lunga stagione. La festa patronale ha concluso gli eventi dell’estate a Edolo, iniziati a fine giugno e articolati in diversi appuntamenti, su tutti il concerto di Enrico Ruggeri, che hanno coinvolto residenti e turisti.