Festa nelle piazze e folla alle sfilate di carnevale in Valle Camonica

domenica, 19 febbraio 2023

Valle Camonica – Grande festa di carnevale in Valle Camonica con sfilate per le vie dei quasi tutti i paesi abbinate a iniziative gastronomiche e conviviali, assaggi di frittelle e dolci.

E’ stato un ritorno alla normalità – dopo due anni di restrizioni per il carnevale – questo weekend dedicato alla festa più pazza dell’anno. Bambini, ma anche tanti adulti in maschera e divertimento dalla Bassa all’Alta Valle Camonica con appuntamenti in ogni Comune con le sfilate dei carri allegorici realizzati con tanta fantasia da ragazzi e famiglie. Artogne e Gianico hanno messo in scena Carnevalando, tra gli altri anche a Darfo Boario Terme, Esine, Breno, Malonno, Sonico, Edolo e Vezza d’Oglio i carri hanno attraversato le vie principali tra lancio di coriandoli e gruppi in maschera.

Edolo, oltre alla sfilata lungo le vie del paese, ha organizzato un pomeriggio con spettacolo musicale e al termine dolci e frittelle, mentre Vezza d’Oglio (nella foto) ha fatto da grande richiamo per l’Alta Valle Camonica e alla sfilata partita da piazza IV Luglio e arrivata al Centro Eventi Adamello. Al termine delle diverse manifestazioni la premiazione delle maschere e dei carri.