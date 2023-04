Festa degli 80 anni e bilancio dell’attività della San Vincenzo di Edolo

lunedì, 17 aprile 2023

Edolo (Brescia) – Grande festa dell’Associazione San Vincenzo di Edolo (Brescia) che ha tagliato il traguardo degli 80 anni di servizio ai poveri in Alta Valle Camonica.

Il gruppo edolese della San Vincenzo è stata fondata nel 1943 e da allora non ha mai interrotto la sua attività. La festa per gli 80 anni di fondazione si è svolta sabato sera ed ha visto l’incontro e la presenza di amici, sostenitori, amministratori locali e quanti negli anni hanno aiutato l’associazione a crescere e a continuare il proprio operato.

La cena della solidarietà si è svolta in un clima di amicizia e condivisione: alle 18:30 la Santa Messa in Pieve di Santa Maria Nascente, presieduta dal parroco e consigliere spirituale dell’associazione don Marco Iacomino, che ha sottolineato durante l’omelia l’importanza della missione dei vincenziani nella vita delle comunità. A seguire la cena in oratorio San Giovanni Bosco, organizzata in collaborazione con l’associazione “Paolo con Noi” con la presenza di tutti i soci e i volontari, dei rappresentanti delle amministrazioni comunali, dei servizi sociali, delle conferenze vicine, della presidente del consiglio centrale di Brescia e di tutti gli amici e i sostenitori.

“Torno a Brescia felice, perché so che a Edolo la San Vincenzo è viva e attiva e conta su persone e su una comunità che si prende a cuore l’altro” ha detto Ornella Martinelli, presidente del Consiglio Centrale di Brescia al momento dei saluti.

Parole di solidarietà e stima anche dall’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Edolo Carla Fioletti “contiamo su volontari che in maniera silenziosa svolgono un compito importantissimo, che non si sono tirate indietro neanche durante la pandemia, che ogni giorno prestano un prezioso servizio alla nostra comunità”.

Durante la serata è stata presentata l’associazione, le sue origini, la diffusione in Italia e nel Mondo, sono stati raccontati i numeri dell’assistenza ed è stato presentato il rendiconto economico.

La San Vincenzo assiste a Edolo 53 famiglie italiane e straniere, nel 2022 ha distribuito quasi 700 pacchi alimentari per circa 12mila chili di cibo, ma il messaggio che si è voluto trasmettere è che la missione della San Vincenzo è occuparsi dei deboli per fargli riacquistare autonomia, capire e combattere le cause dell’indigenza e porgere una mano morale oltre che materiale, in un’azione di ascolto continuo.