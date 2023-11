Festa 4 novembre, le cerimonie al Tonale e in Valle Camonica

giovedì, 2 novembre 2023

Passo Tonale – In Valle Camonica sono numerosi gli appuntamenti della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre. Una cerimonia in quasi tutti i paesi, articolati tra sabato 4 e domenica 5.

Il clou al Sacrario del Passo del Tonale la cerimonia organizzata dalla sezione Ana di Valle Camonica: il programma prevede alle 10:15 ritrovo al Passo, alle 10:45 Santa Messa nella chiesa del Tonale; alle 11:30 il saluto delle autorità e al termine trasferimento verso il Sacrario ed Onore ai Caduti.

In Valle Camonica sabato 4 novembre sono in calendario i seguenti eventi: a Ponte di Legno alle 9 deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti di Pezzo; alle 9:20 Deposizione presso il Monumento ai Caduti di Precasaglio e alle 9:40 deposizione presso la lapide e commemorazione al municipio; a Edolo alle 15:30 ritrovo al monumento ai Caduti di Viale Derna, quindi alzabandiera, deposizione della corona d’alloro e saluti istituzionali, quindi corteo con deposizione della corona d’alloro al monumento Cinque Martiri di Mù e alle 17 deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti di Vico e alle 18 deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti di Cortenedolo, invece a Berzo Demo alle17:30 deposizione dei fiori al Monumento ai Caduti e alle 18 a Monte.

A Breno è ricco il programma: alle 8:15 ritrovo nel piazzale delle scuole elementari e medie, saluto da parte delle autorità, intervento di Luca Santi e della maestra Raffaella Garlandi, deposizione corone d’alloro ai monumenti n piazza Vittoria; 17:30 ritrovo al monumento ai caduti ad Astrio con deposizione corona d’alloro, alle 18 a Pescarzo, In conclusione della giornata, alle 18:30, in duomo Santa Messa in suffragio ai caduti di tutte le guerre.

Nella giornata di domenica 5 novembre celebrazioni a Vezza d’Oglio, Demo, Cevo e a Darfo Boario.