Fedeltà alla montagna, a Saviore consegnato il premio a Gianni Morgani

domenica, 27 agosto 2023

Saviore dell’Adamello (Brescia) – Una grande giornata per gli alpini della Val Saviore e Valle Camonica: oggi è stato consegnato il premio “Fedeltà alla montagna” a Gianni Morgani.

Migliaia di penne nere e cittadini della Valle Camonica hanno raggiunto Saviore dell’Adamello, nonostante le condizione meteo, per partecipare alla cerimonia di consegna del “premio” a Gianni Morgani (nella foto), figura di spicco delle penne nere camune, già capogruppo e titolare dell’azienda agricola e agriturismo Il Ginepro. Il riconoscimento con cadenza annuale viene assegnato all’alpino che ha operato per la difesa, valorizzazione e arricchimento dell’ambiente montano e della sua cultura, per evitarne il depauperamento e contribuire al mantenimento, alla prosperità e al potenziamento degli insediamenti umani in montagna. Il premio fedeltà alla montagna è stato istituito nel 1971 e oggi – per la prima volta – il premio è stato assegnato a un camuno.

Il sindaco di Saviore dell’Adamello ha consegnato all’inizio dei tre giorni di festa l’onorificenza di cittadino onorario al presidente nazionale delle penne nere, Sebastiano Favero.

Tra le autorità presenti di questa mattina, il sindaco di Saviore dell’Adamello, Serena Morgani, sindaci della Valle Camonica, tra cui Emanuele Moraschini di Esine, nelle vesti di presidente della Provincia di Brescia; Sandro Bonomelli, presidente della Comunità Montana di Valle Camonica; Ciro Ballardini, presidente della sezione Ana Vallecamonica; Sebastiano Favero, presidente nazionale Ana e l’intero Consiglio Nazionale, il Generale di corpo d’Armata Ignazio Gamba e autorità militari della Valle Camonica e Bresciano.

La cerimonia è iniziata la sfilata dalla località Cùs alla località Raseghe, accompagnata dalle bande musicali di Cevo e Demo, alle 10:15 onori al Labaro, quindi la Messa con la partecipazione del coro Ana Vallecamonica e alle 11:30 la cerimonia di consegna del 41º Premio fedeltà alla montagna a Gianni Morgani, con un forte messaggio del presidente Favero: “Siamo orgogliosi del tuo lavoro”.

di Ch.P.