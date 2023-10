Ex Selca di Berzo Demo, il Pd di Valle Camonica all’attacco: “Dove sono i milioni promessi?”

giovedì, 12 ottobre 2023

Berzo Demo (Brescia) – Il Partito Democratico della Valle Camonica va all’attacco sull’ex Selca di Berzo Demo: “Un sito orfano di Regione Lombardia e Ministero all’Ambiente“. Basta parole, servono i fatti e la Valle Camonica attende da anni la soluzione (non parole o promesse) sull’ex Selca. Nel frattempo in Comunità Montana di Valle Camonica ci sono divisioni sulla “spartizione” degli 8 milioni di ristorni delle derivazione idroelettriche e Berzo Demo fa la voce grossa: priorità della valle deve essere l’ex Selca.

EX SELCA – Il PD di Valle Camonica esprime la sua vicinanza al Comune di Berzo Demo e alla comunità dell’intera Val Saviore, a lungo lasciati soli a battersi per la rimozione degli oltre 30mila metri cubi di materiale pericoloso proveniente dal fallimento dell’ex Selca di Forno Allione.

Un lunga storia quella di uno dei più importanti siti industriali della Valle Camonica fino agli anni Novanta, che ha certamente contribuito alla sviluppo della Valle Camonica, causando tuttavia un problema ambientale.

“La Regione Lombardia e il governo praticano un federalismo intermittente – dichiara Pier Luigi Mottinelli, portavoce del PD Valle Camonica – quando si tratta di ambiente, e non solo. Il solo milione e mezzo milione di euro che a quanto sembra la Regione metterà a disposizione è insufficiente rispetto alle competenze e possibilità. Dove sono i sei milioni promessi anni fa?”.

Inoltre, seppure non formalmente coinvolto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nulla fa per far sentire la sua vicinanza. Ne è passato di tempo da quando, nel giugno 2015, la Commissione bicamerale Ecomafie del Parlamento, guidata dall’allora presidente Alessandro Bratti e dalla parlamentare bresciana Miriam Cominelli, aveva fatto visito alla Ex Selca, grazie anche alle sollecitazioni del Circolo PD della Val Saviore e all’impegno di Antonio Molinari.

Ad oggi, nessuna visita istituzionale è prevista dall’attuale maggioranza di Regione Lombardia.

“Perché non chiedere formalmente l’inserimento dell’Ex Selca di Berzo Demo in un Sito di Interesse Regionale? Dove è la risposta e l’attenzione promessa agli amministratori della Valle alle scorse elezioni regionali, in cambio del sostegno ad un unico vero consigliere di maggioranza?”, chiede Alberto Tosa, portavoce della Valsaviore .

SITO ORFANO – Forse, si sarebbe potuto beneficiare anche di una quota dei 500 milioni previsti dal PNRR per la bonifica dei siti orfani, attraverso decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 – Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.

“L’ex Selca è un ‘sito orfano’ nel vero senso del termine – riprende Mottinelli -. Orfano perché nemmeno inserito dalla Regione Lombardia nell’accordo con il Ministero per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale”.

La Regione Lombardia e il Governo – sostiene Mottinelli – “devono assumersi la propria responsabilità: non si può attribuire le funzioni in materia di bonifiche di siti inquinati ai Comuni. La funzione è inequivocabilmente ricompresa nella materia dell’ambiente ed è quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Lo sancisce la sentenza 160/2023 della Corte costituzionale.

Il Progetto di Bonifica del S.I.N. “Brescia – Caffaro“, fortemente voluto e rincorso dall’Amministrazione Comunale di Brescia, è l’esempio che, con tempi lunghi e faticosi, una possibile strada è percorribile.

Il Comune di Berzo Demo e l’intera Valle Camonica non possono essere lasciati soli, la Regione Lombardia e il Ministero devono applicare realmente il tanto sbandierato federalismo, anche ambientale, che per il PD non è nient’altro che una forma concreta del principio di sussidiarietà.

Red. Att.