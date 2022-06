Ex internati, l’abbraccio di Malonno e della Valle Camonica. Il prefetto Laganà: “Emozionata dalla partecipazione”

sabato, 4 giugno 2022

Malonno – Un messaggio forte da Malonno (Brescia) dove nel pomeriggio si è svolta alla presenza del prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, del sindaco di Malonno, Giovanni Ghirardi, dei sindaci camuni, in particolare Gian Battista Pasquini (Sonico), Luca Masneri (Edolo), Ilario Sabbadini (Corteno Golgi), Alessandro Panteghini (Breno), Ezio Mondini (Darfo Boario), Mirco Pendoli (Gianico), rappresentanti dei Comuni di Paisco Loveno, Angolo Terme e Pisogne, il consigliere regionale Francesco Ghiroldi.

Protagonisti i vertici di Anei (Associazione Nazionale ex Internati) con il presidente della Valle Camonica, Fabio Branchi, il parroco don Simone Ziliani, il comandante dei carabinieri della Compagnia di Breno, capitano Filiberto Rosano, i comandanti della Stazioni carabinieri di Edolo, Luogotenente Rosario Fazio, e Cedegolo, Luogotenente Brunello Bacco, quindi il vicecomandante della Guardia di Finanza di Breno, la Protezione Civile Le Torri di Malonno, guidata dal presidente Thomas Salvetti, le associazioni degli alpini e in Arma con i gonfaloni, i Comuni con tanto di gonfaloni e la banda del paese che ha rallegrato la cerimonia di consegna di 56 medaglie d’onore agli eredi degli internati militari italiani nei lager nazisti.

Sono stati ricordati gli ex prigionieri di guerra che, dopo l’8 settembre 1944, vennero catturati dai tedeschi e internati nei lager e costretti al lavoro coatto e soprattutto lanciato un messaggio per raggiungere la pace in questo momento così difficile per la guerra tra Russia e Ucraina. Un intero paese – Malonno – e la Valle Camonica si sono ritrovati per una cerimonia unica e il prefetto Maria Rosaria Laganà nel suo intervento su è detta “emozionata della grande partecipazione e della riappacificazione di questi anni, anche se tardivi”, mentre il presidente Anei Valle Camonica, Fabio Branchi (sotto nelle interviste all’interno del video) ha sottolineato l’impegno “per ricostruire la storia degli ex internati della Valle Camonica, un lavoro iniziato anni fa, che proseguirà anche in futuro”.

VIDEO



Nelle parole del sindaco, Giovanni Ghirardi (sotto nelle interviste all’interno del video) il messaggio che “ricordare gli ex internati e ricordare la memoria di quanto accaduto a nostri concittadini nella Seconda guerra mondiale e questo deve essere per noi un impegno a costruire la pace”. Il prefetto Maria Rosaria Laganà (sotto nelle interviste all’interno del video) ha ricevuto dal sindaco Ghirardi le chiavi di alcuni secoli fa del municipio, rappresentando un legame tratto tra la comunità locale e la Prefettura.

Toccante è stato il momento della consegna delle 56 medaglie ai familiari degli ex internati (sono tutti deceduti), con il prefetto Laganà che aveva al fianco i sindaci. Quindi un momento di preghiera presso la chiesa di Maria Ausiliatrice e al termine il rinfresco.

Medaglie d’Onore a Malonno

ALBERTELLI MARCO – MALONNO

ALBERTI ANGELO – MALONNO

ALBERTI FRANCESCO – DARFO BOARIO TERME

BETTINELLI ETTORE – MALONNO

BETTINELLI FRANCESCO – MALONNO

BIANCHI FRANCESCO – MALONNO

BONA AURELIO – MALONNO

BONOMELLI ONORIO – MALONNO

CALZAFERRI GIACOMO – MALONNO

DAMIOLI PIETRO – PIANCOGNO

DONINA PIETRO ERNESTO – BIENNO

FANETTI DOMENICO – MALONNO

GELMI DELFINO – MALONNO

GELMI FAUSTINO – MALONNO

GELMI GIOVANNI 8 gennaio 1923 – MALONNO

GELMI GIOVANNI 9 giugno 1915 – MALONNO

GELMI VINCENZO – MALONNO

LORENZI GIACOMO – MALONNO

MALGARIDA BORTOLO – MALONNO

MARIOTTI PIETRO – MALONNO

MININI AMBROGIO – SONICO

MOLES DOMENICO – GIANICO

MONCHIERI ANGELO – BIENNO

MONCHIERI GIACOMO – BIENNO

MORA LORENZO – MALONNO

MORA PAOLO INNOCENTE – MALONNO

MORANDI FERDINANDO – MALONNO

MORANDI FORTUNATO – MALONNO

MORANDI GIACOMO – MALONNO

MORESCHI COSTANTINO – MALONNO

MORESCHI DOMENICO – MALONNO

NODARI PIETRO – MALONNO

PANIZZOLI ANDREA – BIENNO

PANIZZOLI BORTOLO – BIENNO

PANIZZOLI CORRADO – BIENNO

RAFFAINI GIOVANNI – MALONNO

RAFFAINI LORENZO – MALONNO

ROMELE ANDREA – PISOGNE

ROMELLI GASPARE – BIENNO

ROMELLI GIOVANNI – BRENO

SALVAGNI GINO – MALONNO

SALVETTI AMBROGIO – MALONNO

SAVARDI GIO MARIA – CORTENO GOLGI

SAVARDI PIETRO – EDOLO

SILINI ANTONIO GIOVANNI – PISOGNE

TOTTOLI ALFONSO – BIENNO

TOTTOLI BATTISTA 29 febbraio 1916 – BIENNO

TOTTOLI BATTISTA 29 luglio 1924 – BRENO

TOTTOLI FRANCESCO – DARFO BOARIO TERME

TOTTOLI LORENZO – BIENNO

TROMBINI ANTONIO – BIENNO

TROMBINI FAUSTINO 12 giugno1914 – PIAN CAMUNO

TROMBINI FAUSTINO 1 ottobre 1924 – ANGOLO TERME

TROMBINI GIACOMO – BIENNO

ZANA GIOVANBATTISTA – ONO SAN PIETRO

ZENONI DOMENICO – MALONNO