Ex internati: il 5 novembre a Edolo la consegna delle medaglie d’onore

mercoledì, 18 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – La cerimonia di consegna delle medaglie d’onore agli ex internati militari italiani nei lager nazisti si terrà a Edolo domenica 5 novembre. In questi giorni le famiglie degli ex internati di Edolo stanno ricevendo una comunicazione ufficiale da parte del sindaco di Edolo, Luca Masneri, e del prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà. L’attività di ricerca degli ex internati è stata svolta dalla sezione camuna di Anei (Associazione nazionale ex internati) presieduta da Fabio Branchi che sarà presente alla cerimonia del 5 novembre.

Il programma prevede alle 9:45 il ritrovo presso il cineteatro San Giovanni Bosco di Edolo, il saluto delle autorità e la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore. Al termine Santa Messa di suffragio dei caduti nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente a Edolo.