Ex internati, a Edolo la consegna 50 medaglie d’onore

martedì, 31 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – Saranno consegnate domenica 5 novembre a Edolo (Brescia) le medaglie d’onore a 50 ex internanti. La cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ai familiari degli ex internati militari italiani nei lager nazisti si terrà all’audiotorium Don Bosco, alla presenza del prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà.

Le 50 famiglie degli ex internati di Edolo hanno ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del sindaco di Edolo, Luca Masneri. Importante è stato il lavoro – svolto negli ultimi anni dalla sezione Valle Camonica di Anei (Associazione nazionale ex internati) presieduta da Fabio Branchi – di ricerca degli ex internati di Edolo e di tutta la valle.

Il programma di domenica 5 novembre prevede alle 9:45 il ritrovo al cineteatro San Giovanni Bosco di Edolo, il saluto delle autorità e la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore. Al termine Santa Messa di suffragio dei caduti nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente a Edolo, celebrata da don Marco Iacomino.