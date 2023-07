Esondano due torrenti, notte di lavoro in Val Saviore

mercoledì, 26 luglio 2023

Cevo (Brescia) – Esondano due torrenti in Val Saviore, notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e la Protezione Civile di Valle di Saviore e Cevo. Il temporale che si è abbattuto nella serata di ieri sulla Valle Camonica ha provocato altri danni, dopo la devastazione e la tragedia a Corteno Golgi delle notte precedente. L’allarme è scattato nella tarda serata e sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Edolo e ai due gruppi di Protezione Civile, è giunto il sindaco di Cevo, Silvio Citroni. L’intervento ha evitato il peggio, soprattutto per la frazione Andrista.

Intanto proseguono i lavori – che vedono coinvolti vigili del fuoco, Protezione civile e l’impresa che ha in appalto la manutenzione per conto della Provincia di Brescia – per riaprire le strade Sp6 e Sp88, dove sono caduti sassi e alberi. Nella giornata odierna – secondo la previsione dei tecnici della Provincia – dovrebbero concludersi nelle prossime ore.

In provincia di Brescia nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 80 interventi dei vigili tra Valle Camonica, Garda e Bassa Bresciana per richieste di soccorso in conseguenza di alberi caduti o pericolanti, allagamenti e dissesti.