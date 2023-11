Esine: laureati 12 infermieri nella sede di Asst Valcamonica

martedì, 28 novembre 2023

Esine (Brescia) – Si sono laureati 12 nuovi infermieri, formati presso la sede dell’Asst della Valle Camonica del corso di studio in Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia. Si tratta di 11 studentesse e uno studente: Sofia Bertoni, Beatrice Bontempi, Giacomo Botticchio, Aurora Cocchi, Lisa Ghirelli, Alessandra Giacomelli, Allyson Marmentini, Letizia Perani, Federica Sanzogni, Camelia Serban, Sara Tagliaferri e Denise Zampatti.

I neo dottori hanno discusso le loro tesi di laurea sui più svariati ambiti della disciplina infermieristica, dall’area critica a quella psichiatrica, dall’area geriatrica a quella pediatrica, dall’area cardiologica a quella deontologica; la discussione è avvenuta presso le aule dell’Università che li ha formati e dove hanno affrontato con successo l’esame di stato abilitante alla professione.

Gli studenti hanno conseguito ottimi risultati, tra i quali spiccano tre 110/100, di cui due con lode e uno con encomio. Durante la preparazione e discussione della tesi sono stati affiancati e supportati dai loro relatori, scelti tra i docenti del corso di studio: le dottoresse Valentina Turla, Sara Bonfadini, Alexandra Georgiu, Greta Squaratti, Maria Sofia Cotelli, Germana Bertoletti e Gabriella Franzoni, i dottori Dario Magnini e Mauro Comelli e l’infermiera Adelia Ottelli

Tutti i laureati sono residenti in Valle Camonica o nei territori limitrofi e, non appena iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche, per loro si spalancheranno le porte del mondo del lavoro, a partire dalla Asst Valcamonica che ha da poco indetto un concorso proprio per questa figura professionale.

Red. At.