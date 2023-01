Esine: istituite nuove strutture complesse in Asst Valcamonica

sabato, 28 gennaio 2023

Esine (Brescia) – Regione Lombardia autorizza nuove strutture complesse per Asst della Valcamonica. Nei mesi scorsi, l’Asst della Valcamonica ha presentato, all’interno di un progetto di crescita e sviluppo dell’intera offerta sanitaria a favore della cittadinanza, la proposta del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024.

Il Piano prevede l’istituzione di diverse nuove Strutture Complesse che consentiranno di rendere autonoma e stabile la presenza sul territorio camuno di servizi con particolare rilievo e importanza, sia per incrementare ulteriormente l’efficienza dei Presidi ospedalieri che, soprattutto, per avvicinare la sanità ai reali bisogni dell’utenza. In questi giorni Regione Lombardia ha comunicato l’autorizzazione alla copertura della direzione delle nuove Strutture Complesse, dando così avvio formale all’attivazione delle stesse.

Viene quindi implementato l’organico ed i servizi offerti dalla nostra Azienda tramite le seguenti nuove Strutture:

– SC “Neurologia”, nell’ambito del Dipartimento Area Neuroscienze;

– SC “Cure Palliative”, in Staff alla Direzione Socio Sanitaria;

– SC “Radioterapia”, nell’ambito del Dipartimento Area dei Servizi;

– SC “Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza”, nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze;

– SC “Oculistica”, nell’ambito del Dipartimento Area chirurgica;

– SC “Sistemi informativi aziendali”, in Staff Direzione Generale.

La formalizzazione dell’attivazione tramite il provvedimento regionale permette dunque all’ASST della Valcamonica di indire le idonee procedure selettive per individuare i profili professionali che saranno chiamati a dirigere queste nuove Strutture consentendo, successivamente, l’organizzazione dell’intera unità e lo sviluppo dell’offerta al territorio. Le strutture complesse si inseriscono all’interno dei Dipartimenti aziendali dedicati alle diverse aree-branche di assistenza e, tramite propria autonomia di risorse professionali, tecniche e economiche, rendono definitiva la presenza in Valle Camonica delle diverse specialità espresse. L’istituzione delle nuove Strutture Complesse, oltre a rendere più attrattiva per i professionisti l’opportunità di operare presso gli Ospedali camuni, manifesta anche l’importanza e il valore del lavoro sino ad oggi svolto dal personale sanitario, dimostrando quanto essenziale e irrinunciabile sia la loro presenza nei Presidi ospedalieri.

E’ dunque un ulteriore step di potenziamento dei Servizi presenti presso la nostra Azienda, nel rispetto di quanto previsto dalla LR n.22/2021 e dai successivi indirizzi Regionali, che premia lo sforzo di miglioramento e continua evoluzione su cui la sanità camuna sta particolarmente investendo negli ultimi anni.

La Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica esprime la propria soddisfazione per il riconoscimento delle nuove Strutture, convinta che le opportunità che queste offrono avvicineranno ulteriormente l’Ospedale di Vallecamonica alla cittadinanza tutta. In questa prospettiva già altre strutture sono individuate e proposte a Regione secondo una programmazione elaborata dopo un oculato esame delle risorse disponibili, dei servizi implementabili e delle esigenze del territorio.