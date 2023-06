Esine, dirigente medico arrestato: la posizione di Asst Valcamonica

lunedì, 19 giugno 2023

Esine (Brescia) – Il provvedimento nei confronti del dottor Giovanni Mazzali ha scosso la Valle Camonica. Nella mattinata odierna i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari nei riguardi del dirigente medico della Struttura di Oculistica dell’ospedale di Esine.

In una nota la direzione strategica dell’ASST della Valcamonica fa chiarezza: “Sin da subito è stata fornita la massima collaborazione agli inquirenti, al fine di rendere disponibile tutta la documentazione e gli atti per poter chiarire fatti e responsabilità. L’Asst della Valcamonica, certa della correttezza del proprio operato, ha messo in atto le procedure interne di verifica e di controllo, ribadisce l’assoluta fiducia nell’attività investigativa e confida che il medico possa chiarire al più presto la propria posizione evidenziando che, sino a condanna definitiva, vige la presunzione di non colpevolezza. Tutte le articolazioni aziendali sono a disposizione degli inquirenti sia per le attività di indagine che a tutela dei cittadini, dell’indagato e dell’azienda stessa”.