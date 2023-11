Esine, definite le nuove strutture complesse di Asst della Valcamonica

giovedì, 23 novembre 2023

Esine (Brescia) – Sono state presentate oggi alla presenza del direttore generale Maurizio Galavotti le nuove Strutture Complesse dell’ASST della Valcamonica, avviate in attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022- 2024. L’attuazione del POAS prevede la conferma di Strutture già presenti e la copertura di nuove Strutture, autorizzate da Regione Lombardia.

Il 2023 vede quindi un ulteriore step di potenziamento dei Servizi presenti presso Asst Valcamonica, secondo quanto previsto dalla LR .22/2021 e dai successivi indirizzi Regionali: l’ASST della Valcamonica ha infatti proceduto nel corso del 2023 ad indire idonee procedure selettive per individuare i profili professionali chiamati a dirigere sei nuove Strutture Complesse (SC) e 1 Struttura Semplice a valenza Dipartimentale (SSD): la dottoressa Giuseppina Barcellini (Direttore SC Distretto di Vallecamonica-Sebino), il dottor Francesco Romellini (Direttore SC Sistemi Informativi Aziendali), la dottoressaa Marinella Turla (Direttore SC Neurologia), il dottor Francesco Rinaldi (Direttore SC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), la dottoressa Nadia Pasinetti (Direttore SC Radioterapia), il dottor Michele Squassina (Direttore SC Cure Palliative) e il dottor Amedeo Indriolo (Direttore SSD Gastroenterologia e endoscopia digestiva).

La copertura di queste Strutture consente di rendere autonoma e stabile la presenza sul territorio camuno di servizi con particolare rilievo e importanza, sia per incrementare ulteriormente l’efficienza dei Presidi ospedalieri che, soprattutto, per avvicinare la sanità ai reali bisogni dell’utenza. Esse si inseriscono all’interno dei Dipartimenti aziendali dedicati alle diverse aree-branche di assistenza e, tramite propria autonomia di risorse professionali, tecniche e economiche, rendono definitiva la presenza in Valle Camonica delle diverse specialità espresse. Questo rende più attrattiva per i professionisti l’opportunità di operare presso gli Ospedali camuni, manifestando anche l’importanza e il valore del lavoro sino ad oggi svolto dal personale sanitario, dimostrando quanto essenziale e irrinunciabile sia la loro presenza nei Presidi ospedalieri.

La Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica esprime la propria soddisfazione per la riuscita assegnazione degli incarichi per tutte le Strutture, individuate e proposte a Regione secondo una programmazione elaborata dopo un oculato esame delle risorse disponibili, dei servizi implementabili e delle esigenze del territorio.