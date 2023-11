Esine, Asst della Valcamonica ha assunto sette dirigenti medici

giovedì, 30 novembre 2023

Esine (Brescia) – Asst della Valcamonica ha assunto sette dirigenti medici. In attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale con il rafforzamento continuo dei servizi offerti, l’Asst della Valcamonica, guidata dal dottor Maurizio Galavotti (nella foto), ha definito in questo mese l’assunzione di nuovi dirigenti medici tramite apposite procedure selettive, che lavoreranno negli ospedali di Esine ed Edolo.

Sono stati assunti tempo indeterminato e a tempo pieno la dottoressa Roberta Zanotti, dirigente medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione e la dottoressa Giulia Tedeschi, dirigente medico della disciplina di Radiodiagnostica.

A seguito del conseguimento del titolo di Specializzazione, è stato inoltre possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici già in servizio a tempo determinato: si tratta del dottor Fabio Alghisi e del dottor Nicola Bernardi, dirigenti medici della disciplina di Cardiologia, del dottor Marco Tresoldi, dirigente medico della disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica e del dottor Alessio Manzin, dirigente medico della disciplina di Psichiatria. Infine è stato assunto a tempo determinato il dottor Salvatore Coco, dirigente medico della disciplina di Otorinolaringoiatria.

La Direzione Strategica di Asst della Valcamonica esprime la propria soddisfazione per la stabilizzazione di questi giovani professionisti, che permettono di integrare l’organico di alcune importanti specialità, con un ringraziamento particolare ai direttori di Struttura Complessa e alle equipe di reparto per la forte attrattività evidenziata.

“Procedere ad assunzioni numericamente così importanti, in un momento come questo di difficoltà di reperimento di medici per il sistema sanitario, costituisce un risultato importante e concreto”, sostengono i vertici di Asst Valcamonica.

di Ch.P.