Esine, Asst della Valcamonica dona angiografo alla popolazione ucraina

lunedì, 4 luglio 2022

Esine – Nell’ambito delle misure di sostegno alla popolazione ucraina, l’ASST della Valcamonica ha disposto la donazione, a seguito di dismissione per sostituzione, di un angiografo a favore dell’Associazione “Cassago chiama Chernobyl”, con sede a Cassago Brianza. L’apparecchiatura radiologica, installata presso il reparto di Cardiologia del Presidio di Esine (Brescia), verrà trasferita presso l’Ospedale ucraino di Chernihiv. Si completa così, dopo la donazione di una T.A.C. avvenuta l’anno scorso, un percorso di donazioni tramite la dismissione di apparecchiature tecnologiche implementato già a partire dal 2019, secondo il protocollo di ammodernamento tecnologico previsto da Regione Lombardia e il protocollo regionale per le donazioni dei beni dismessi.

Nella sala riunioni dell’ospedale di Esine si è tenuto un momento di incontro delle autorità ucraine, dell’Associazione e della Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica.

In particolare alcuni sanitari e tecnici dell’Ospedale di Chernihiv, nella persona di Andrii Zhidenko, responsabile sanitario dell’Area di Chernihiv, Valerii Kulich, ingegnere, Volodimyr Kazakov, collaboratore sanitario, hanno assistito alle opere di smontaggio dell’apparecchiatura da parte dell’Associazione “Cassago chiama Chernobyl”, che da diversi anni ospita per un mese bambini provenienti dalla zona di Chernobyl e si è immediatamente attivata nell’emergenza della guerra in Ucraina per fornire supporto alla popolazione locale. Il Presidente dell’Associazione, Armando Crippa, ha voluto sottolineare che al di là dell’attuale situazione di dramma che sta vivendo l’Ucraina, l’Associazione è particolarmente felice con questo progetto di migliorare sensibilmente la qualità della sanità di Chernihiv, città con la quale c’è un legame di amicizia e affetto fin dal 1996.

La Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica esprime la propria soddisfazione per la conclusione di questo percorso di donazione di apparecchiature che, all’interno della politica aziendale di ammodernamento tecnologico e di recupero dei beni dismessi, ha visto a partire dal 2019 e nel corso degli anni la donazione verso realtà bisognose dal punto di vista sanitario, quali ad esempio il Senegal ed ora l’Ucraina così colpita dalla guerra.