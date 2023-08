Enrico Ruggeri & The Supersonics: concerto a Foro Boario di Edolo

domenica, 20 agosto 2023

Edolo (Brescia) – Grande attesa per il concerto di Enrico Ruggeri, in programma venerdì 25 agosto a Foro Boario di Edolo (Brescia). Per la sua quinta data, la 21esima edizione dello Shomano chiama sul palco il grande Enrico Ruggeri. Lo spettacolo rientra nel tour che Il Rouge sta intraprendendo con la band The Supersonics; un’occasione per coinvolgere il pubblico con l’energia dei grandi successi dell’artista e alcune tra le sue canzoni più recenti. Nel corso della serata il cantautore verrà insignito della Targa Dallo Sciamano allo Showman.

Due volte vincitore del Festival di Sanremo (nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Morandi e Tozzi e nel 1993 con “Mistero”), nel 2021 si aggiudica anche il Tenco. 66 anni compiuti da poco e oltre 50 di carriera, un totale di 39 album e 4 milioni di dischi venduti. Enrico Ruggeri, per i fan “Il Rouge”, è autore di brani indimenticabili, caratterizzati da un timbro inconfondibile e dalla capacità di rendere per immagini luoghi e situazioni in cui l’ascoltatore s’immedesima con forza, delicatezza ed eleganza. Oltre ai successi scritti ed interpretati da lui, Ruggeri è autore dei testi di cantanti quali Fiorella Mannoia, Loredana Berté (celebre Il mare d’inverno), Diana Est, Dem Harrow, Jock Hattle, Albert One, i Canton. Ma la penna lo porta a guardare anche oltre la musica, pubblicando i romanzi Che giorno sarà (2011), Non si può morire la notte di Natale (2012), L’uomo al centro del cerchio (2013), La brutta estate (2013), Un gioco da ragazzi (2020). Alla carriera di musicista e scrittore si affianca quella di conduttore radiofonico e televisivo: Il falco e il gabbiano (Radio24), Una storia da cantare (Rai 1).

LO SPETTACOLO

Lo spettacolo rientra nel tour 2023 di Enrico Ruggeri & The Supersonics e sarà l’occasione per ascoltare alcuni tra i successi più importanti della sua carriera, insieme a una serie di brani più recenti.

Il tour, molto intenso, adotta la formula dei concerti vecchio stampo, quelli in cui non si usano cuffiette, non ci sono gobbi per i testi e ci si gode interamente l’emozione del live. Le stesse scalette variano di data in data: ad eccezione di una dozzina di successi immancabili, sulla scia dell’entusiasmo del pubblico si scelgono le canzoni e quando serve s’improvvisa.

I Supersonics emergono dalla scena rock milanese e tra i membri ne contano ben due che possiamo definire musicisti storici del Rouge. Lo stesso batterista aveva suonato in un suo album del Novanta.

Tra la band e il cantautore c’è un sodalizio d’amicizia che dura da tempo. La band è composta da: Fortu Sacka (basso), Sergio Aschieris e JJ Gimpel (chitarre), Mao Granata (batteria) e Francesco Luppi (tastiere).

Questo, come tutti gli altri appuntamenti del Festival, è gratuito. La partecipazione allo spettacolo è libera e non prevede prenotazione. Gli accessi saranno ammessi dalle ore 20.