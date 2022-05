Enduro: i risultati dei piloti del MC Sebino agli Assoluti e nelle gare di Edolo

lunedì, 30 maggio 2022

Edolo – Dalla Valle Camonica all’Umbria, un fine settimana ricco di gare per i piloti del Moto Club Sebino, capitanato dal presidente Costante Bontempi. Nel weekend si sono disputate le gare degli Assoluti di Enduro a Passignano sul Trasimeno, quindi il trofeo Gas Gas a Edolo (Brescia) e il trofeo Ktm a Rivanazzano (Pavia).

Non una bella giornata dal punto di vista meteo per i piloti, brutta per Davide Guarneri che nel Cross Test del secondo giro costringeva gli organizzatori della gara ad annullare la prova per soccorrerlo. Ora è ricoverato in ospedale a Perugia per accertamenti. Fermati altri due piloti, Volpi par infortunio e Zorloni per problemi alla sua moto. Anche per Deny Philippaerts (nella foto) un bel volo nella prima Linea perdendo tantissimo tempo ma poi recupera fino al 2° posto sulla sua TM 125 , stessa cilindrata per Matteo Grigis che termina al 5° posto sulla sua Gas Gas.

Nella Categoria 450 4t ben cinque i piloti del Sebino, con questi risultati 2° Gianluca Martini su Beta, 4° Nicola Recchia su Gas Gas; 7° Yuri Quarti su Husqvarna, 12° Lorenzo Staccioli su Husqvarna, 13° Matteo Ferrari su Gas Gas. Con questi risultati il Moto Club Sebino termina la giornata 3° ma è sempre 1° nel Campionato.

Ecco i risultati delle gare di Coppa Italia: Categoria Junior 3° Tommaso Gasparri Gas Gas e 5° Sebastiano Buzzi su KTM; Categoria Senior 8° Andrea Garattini; 9° Roberto Mandelli e 10° Diego Ballardini; Categoria Major 4° Eros Bordoli su KTM

A Edolo i piloti del Sebino hanno gareggiato per il trofeo Gas Gas: Categoria E 1° Nicola Lanza; Categoria TC 5° Edgardo Paganini; Categoria D 7° Alessio Tribbia, Trofeo Husqvarna; Categoria D 2° Mirko Gelmi; Categoria V4 3° Osvaldo Armanni; Categoria V2 7° Corrado Boschini.

Infine a Rivanazzano Terme, al trofeo KTM nella categoria D 4° posto per Simone Ravelli; 15° Giuseppe Balzarini seguito da Carlo Manzone, nella categoria E 6° Luca Gorini, nella categoria B 11° Luca Zerla e nella categoria C 14° Diego Ferremi.

Domenica prossima a Mallare (Savona) è in calendario il Campionato italiano Under/Senior, a Torricella Sicura (Teramo) si disputerà il Campionato italiano Estremo Sefro, mentre a Macerata si terrà il Campionato italiano Trial con Gianluca Tournour unico pilota in gara del Sebino.