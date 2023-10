Enduro, grande appuntamento nel weekend a Ponte di Legno

venerdì, 13 ottobre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Grande appuntamento a Ponte di Legno che si prepara ad accogliere la quinta e ultima tappa del Trofeo Enduro Husqvarna, il trofeo GasGas e trofeo Enduro Ktm, in programma in questo weekend, 14 e 15 ottobre. Alle gare saranno presenti 480 piloti e c’è grande attesa per l’arrivo di due testimonial e campioni – Cairoli e Verona – che arricchiranno la manifestazione. L’evento ha il sostegno di FMI, Comuni di Ponte di Legno ed Edolo e il Consorzio Ponte di Legno-Tonale.

La località turistica dell’Alta Valle Camonica è stata scelta dagli organizzatori del Trofeo per la bellezza del territorio, l’ospitalità garantita dalla comunità locale e per la grande competenza del Moto Club Edolo. Il paddock e tutte le infrastrutture del weekend di gara sono state allestite lungo la statale 42 che attraversa il centro abitato, a ridosso degli impianti di risalita,

Il percorso di gara, approvato dal track inspector Arnaldo Nicoli, prevede 2 giri di circa 70 chilometri ciascuno, con 3 prove speciali cronometrate e 2 controlli orari. Come sempre sarà possibile individuare la posizione precisa delle speciali e seguire i piloti in gara attraverso l’app WHIP LIVE, mentre su enduro.ficr.it si potranno controllare i risultati delle speciali in tempo reale e naturalmente consultare le classifiche a fine giornata.

Domani – sabato 14 ottobre, alle 18 – dopo il consueto briefing, il Moto Club Edolo ha organizzato nel paddock uno spettacolare Trial Show, evento aperto al pubblico che farà da richiamo per gli appassionati di motori e turisti.

di A.Pa.