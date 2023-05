Emergenza medici all’ospedale di Edolo, i sindaci scrivono a Regione Lombardia: “Va garantito il servizio”

martedì, 30 maggio 2023

Edolo – In Alta Valle Camonica scoppia l’emergenza medici nel periodo estivo, i sindaci chiedono l’intervento – e non solo a parole – di Regione Lombardia. I sindaci dei 16 Comuni dell’Alta Valle Camonica hanno preso carta e penna e scritto al Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, agli assessori regionali Guido Bertolaso e Simona Tironi, al direttore Generale Ats della Montagna Raffaello Stradoni, al direttore Generale Asst Valcamonica Maurizio Galavotti, al presidente della conferenza dei sindaci Valcamonica Emanuele Moraschini e ai rappresentanti sindacali di Cisl e Cgil per presentare la situazione di disagio delle comunità locali.

Nella lettera i presidenti dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie, Luca Masneri, dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, Mauro Testini, e dell’Unione dei Comuni della Valsaviore, Giampiero Bressanelli, in rappresentanza dei 16 Comuni dell’Alta Valle Camonica partono da una premessa: “In questi giorni abbiamo appreso che il reparto di Medicina dell’Ospedale di Edolo – che sino ad un anno fa contava cinque medici – dal 16 di giugno vedrà la presenza di due medici, tra i quali il primario che versa in condizioni fisiche, dovute ad un incidente occorsogli, che ne limitano fortemente la possibilità di svolgimento della propria attività lavorativa”.

“Prendiamo atto dell’ipotesi prospettata dall’azienda di chiusura del suddetto reparto a decorrere dal 16 di giugno con la limitazione dell’attività a soli quattro posti di osservazione breve e con quindi la chiusura dei quaranta posti del reparto di medicina e di riabilitazione – proseguono i sindaci –, Considerato che l’interlocuzione con i sindaci attraverso il Consiglio di Rappresentanza ha avuto luogo solo nell’ultimo mese con l’approssimarsi della cessazione dell’ultimo medico dimissionario che terminerà il proprio lavoro il giorno 16 di giugno, siamo ad evidenziare l’assoluta contrarietà degli scriventi e dei Comuni da essi rappresentati rispetto alla limitazione dell’attività ospedaliera, in particolare essendo a ridosso del periodo estivo nel quale le presenze turistiche e il numero di abitanti del territorio incrementano significativamente”.

“Ben inteso che qualora si trattasse di situazione emergenziale ed improvvisa – aggiungono – avremmo tutti compreso e ci saremmo adoperati per la miglior risoluzione del problema ma trattandosi di criticità che doveva e poteva essere gestita negli scorsi mesi in maniera più efficace, cosa che non è stata fatta, siamo a richiedere un urgente incontro con gli Assessori regionali in indirizzo, con la direzione generale di Ats della Montagna a Asst di Valcamonica in quanto purtroppo riteniamo la Direzione Generale di Asst di Valcamonica in questo momento assolutamente non in grado di risolvere da sola il problema. Non vorremmo apparire con questa missiva irrispettosi nei confronti dei tecnici che compongono la direzione strategica di Asst di Valcamonica però chiediamo a Regione Lombardia di aiutarci a non chiudere questo reparto nei mesi estivi, supportando quindi la direzione strategica di Asst, anche perchè purtroopo le vicende storiche ci ricordano che il ridimensionamento temporaneo diviene permanente e prefigura in alcuni casi anche la chiusura totale”.

“Infatti ci preoccupa – scrivono i sindaci – è che dopo l’estate sopraggiunge l’autunno, dopo l’autunno c’è l’inverno, dopo l’inverno arriva la primavera e poi ritorna l’estate e quindi quello che oggi è un problema congiunturale-emergenziale temiamo che possa divenire un problema strutturale”.

“L’Alta Valle Camonica non può e non deve rimanere scoperta da un tale servizio – concludono i sindaci –: ricordiamo che la distanza dal Comune più periferico, Ponte di Legno, a Esine è di cinquantacinque chilometri, mentre la distanza da Ponte di Legno a Brescia è di centodiciannove chilometri. Quindi chiediamo di attivare tutte le possibili soluzioni per dare una risposta ai nostri cittadini che hanno accolto con favore la costituzione dell’Ats della Montagna, in quanto appariva come un riconoscimento di uno specifico bisogno nella programmazione dei servizi sanitari”.

di Ch. P.