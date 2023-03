Emergenza idrica in Valle Camonica, vertice in Comunità Montana

lunedì, 27 marzo 2023

Breno (Brescia) – Il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Alessandro Bonomelli, e l’assessore Mirco Pendoli hanno convocato un incontro venerdì prossimo – 31 marzo, con inizio alle 11 – presso la sala Bim per affrontare l’emergenza idrica e avviare un tavolo di confronto a livello comprensoriale sulle criticità dovute al perdurare della siccità.

Un incontro che vedrà coinvolti i Comuni che in autonomia gestiscono il Servizio Idrico Integrato, la Siv (Servizi Idrici Valle Camonica) e Acque Bresciane.

Il presidente della Siv, Corrado Tomasi (nella foto), sottolinea: “Garantiamo sin da ora la massima disponibilità a collaborare direttamente e a fornire supporto ai 30 Comuni che gestiscono in autonomia il Servizio Idrico Integrato. Per quanto riguarda la crisi idrica del Comune di Darfo Boario Terme, non essendo lo stesso un diretto interlocutore avendo dato la gestione del servizio ad Acque Bresciane, assicuriamo comunque la nostra massima disponibilità ad Acque Bresciane Srl, invitata con noi al tavolo”.