Emergenza idrica in Valle Camonica, le proposte emerse dal confronto in Comunità Montana

sabato, 1 aprile 2023

Breno (Brescia) – Al tavolo di confronto, convocato dalla Comunità Montana di Valle Camonica per fare il punto sull’emergenza idrica che sta interessando anche il territorio camuno, hanno risposto gli amministratori dei Comuni che gestiscono in autonomia il Servizio Idrico Integrato, oltre a SIV stessa e ad Acque Bresciane.

L’assessore ad Ecologia e Ambiente Mirco Pendoli ha aperto i lavori del Tavolo chiedendo ai sindaci presenti di farsi avanti per esporre le problematiche dei Comuni, ricordando che ad oggi 10 enti locali aderiscono ad Acque Bresciane, mentre gli altri Comuni sono gestiti da Servizi Idrici Valle Camonica, società a controllo pubblico.

Il presidente della SIV Corrado Tomasi ha ringraziato per l’opportunità e ricordato che il Tavolo di confronto comprensoriale sul tema dell’emergenza idrica è attivo già dallo scorso anno. Tomasi ha richiamato i sindaci ad attivarsi, poiché è importante prevenire e prevedere situazioni ben più serie di quella attuale. Per questo, secondo Tomasi, è importante che i Comuni mettano a bilancio degli stanziamenti ad hoc per far fronte alla siccità e che si pongano nell’ottica di fare sinergia per aiutare i paesi più in crisi dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico. Da parte sua SIV si è dotata di un camion scarrabile tre assi con cisterna a supporto dei Comuni e ha annunciato che una nuova cisterna è in arrivo.

Ha preso parte al Tavolo anche Mauro Olivieri, direttore tecnico di Acque Bresciane, che ha descritto un’attuale situazione sotto controllo e senza grandi criticità nei 10 Comuni gestiti in Valle. A Darfo Boario Terme passato con Acque Bresciane dal 1° dicembre, in questi mesi sono stati fatti investimenti per mezzo milione di euro. La società si è messa a disposizione degli enti comprensoriali.

L’assessore al Bilancio Cristian Farisé è intervenuto al Tavolo per sottolineare l’impegno dell’ente e ricordare la recente approvazione della “Convenzione per la realizzazione di interventi per l’adeguamento dei sistemi e impianti acquedottistici, fognari, di collettamento e di depurazione dei piccoli Comuni afferenti al Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica” per attuazione interventi (fondi l.r. 5/2020 “Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia”).

Per l’emergenza idrica gli enti comprensoriali stanno cercando di fare tutto il possibile, come dimostra lo stanziamento da 2 milioni e 100 mila euro per i Comuni con meno di mille abitanti. L’idea, come ha dichiarato l’assessore, è quella di ampliare la platea degli aiuti e di rendere note le modalità d’accesso agli stessi attraverso un bando. Si cercherà inoltre di poter accedere ai fondi del PNRR.

Sono state avanzate alcune ipotesi, in particolare: Comuni mettano in atto tutte le revisioni necessarie sugli acquedotti per intercettare eventuali guasti e perdite; fornire il supporto anche burocratico necessario agli amministratori che vogliono avviare l’iter per attivare nuove captazioni nel proprio Comune; regolamentare l’utilizzo agricolo dell’acqua potabile che rappresenta il 60% del consumo privato; mettere in campo azioni di sensibilizzazione per far sì che i cittadini si abituino a non sprecare l’acqua, partendo dalle nuove generazioni con l’educazione al risparmio idrico già dalle scuole dell’infanzia e primaria.