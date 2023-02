Elezioni Regione Lombardia: i risultati dei partiti in provincia di Brescia

lunedì, 13 febbraio 2023

Brescia – Sono state finora scrutinate in provincia di Brescia 203 sezioni su 1.170. Attilio Fontana è al 55,19%, Pierfrancesco Majorino al 35,49%, Letizia Moratti 7,90% e Mara Ghidorzi al 1,42%.

VOTI CANDIDATI PRESIDENTI E PARTITI

FONTANA ATTILIO 36.490 55,19%

FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI 14.343 23,56

LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA 10.381 17,06

FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA 5.424 8,91

LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE 3.295 5,41

NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI – FONTANA PRESIDENTE NOI MODERATI – 505 0,83

Totale liste 33.948 55,77

MAJORINO PIERFRANCESCO 23.466 35,49%

PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – 17.110 28,11

MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO 5 STELLE 1.900 3,12

ALLEANZA VERDI E SINISTRA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.587 2,61

PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE 995 1,63

Totale liste 21.592 35,47

BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA DETTA LETIZIA MORATTI 5.224 7,90

AZIONE – ITALIA VIVA AZIONE – ITALIA VIVA 2.349 3,86

LETIZIA MORATTI PRESIDENTE LETIZIA MORATTI PRESIDENTE 2.161 3,55

Totale liste 4.510 7,41

GHIDORZI MARA 937 1,42

UNIONE POPOLARE UNIONE POPOLARE 816 1,34.