Elezioni regionali: i candidati della Valle Camonica e del Bresciano

lunedì, 16 gennaio 2023

Brescia – Si entra nel vivo della campagna elettorale per le elezioni regionali, in programma il 12 e 13 febbraio. Quattro i candidati presidenti: Attilio Fontana, Mara Ghidorzi, Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti, con dodici liste (cinque appoggiano Attilio Fontana: Lega – Salvini per Fontana; Fratelli d’Italia; Forza Italia; Fontana presidente – Lombardia ideale, e Noi moderati Rinascimento Sgarbi – Fontana presidente; quattro per Pierfrancesco Majorino: Verdi sinistra italiana; Movimento 5 Stelle; Partito democratico; Majorino presidente – Patto civico; due a sostegno di Letizia Moratti: Azione – Italia Viva e Letizia Moratti presidente – Lombardia Migliore e una lista appoggia Mara Ghidorzi: Unione popolare).

Candidato presidente Attilio Fontana

Forza Italia

Sonny Colbrelli

Claudia Carzeri

Gabriele Barucco

Simona Tironi

Rocco Ferraro

Annalisa Bordiga

Flaviano Mattiotti

Claudia Guarneri

Massimo Maugeri

Sofia Pelizzari detta Riello

Lega-Salvini per Fontana

Davide Caparini

Stefania Zambelli

Floriano Massardi

Francesca Ceruti

Francesco Paolo Ghiroldi

Federica Epis

Renato Pasinetti

Michela Menghini

Cristian Quetti

Gabriella Pe

Fontana Presidente-Lombardia ideale

Giulio Arrighini

Nicoletta Castellani

Giorgio Maione

Giuseppe Marcolini

Paola Evangelisti

Marco Molinari

Immacolata Lascialfari detta Imma

Alessandro Sala

Federica Udeschini

Fratelli d’Italia

Barbara Mazzali

Giommaria Bonazzi

Laura Magli

Giorgio Bontempi

Silvia Razzi

Carlo Bravo

Emma Soncini

Paolo Inselvini

Mariateresa Vivaldini

Diego Invernici

Noi Moderati Rinascimento Sgarbi-Fontana presidente

Vittorio Sgarbi

Alda Delledonne

Marco Predieri

Anna Monia Faraci

Vincenzo Russo

Valentina Ndocaj

Valsiro Scotti

Sara Pezzoni

Vittore Vantini

Angela Randazzo

Candidato presidente Mara Ghidorzi

Unione Popolare

Fausta Belluati

Vittorio Bertocchi detto Fiorenzo

Anna Confortini

Giuseppe Dughi

Annalisa Di Giorgio

Mario Folli

Mirella Felicina

Ivano Minini

Cristina Torli

Filippo Ronchi

Candidato presidente Pierfrancesco Majorino

Majorino presidente – Patto civico

Monica Frassoni

Michele Usuelli

Barbara Bonvicini

Ettore Brunelli

Monica Coti Zelati

Diego Gozzoli

Cinzia Miraglio

Mauro Orso

Annalori Tortolani

Giuseppe Ramera

Partito democratico

Emilio Del Bono

Miriam Cominelli

Gabriele Zanni

Maria Anna Dossena

Carlo Panzera

Giustina Bonanno

Luciano Corda

Rakeb Tosio

Mattia Peluchetti

Uliana Pardelli

Verdi – Sinistra Italiana

Donatella Albini

Marco Apostoli

Carla Ferrari Aggradi

Giuseppe Almansi detto Beppe

Concetta Ponturo

Marco Meazzini

Chiara Rossini

Pasquale Moffa

Valeria Telò

Alessio Pesenti

Movimento 5 Stelle

Paola Pollini

Guido Ghidini

Nadia Ramazzini

Giorgio Grassi

Cristina Medi Trasca

Luca Cremonini

Mariarosa Ghitti

Amedeo Paccagnella detto Andrea

Sabina Lupo

Rino Alessandrini

Candidato presidente Letizia Moratti

Letizia Moratti presidente – Lombardia Migliore

Marina Paraluppi

Franco Franzoni

Monica Rizzi

Vincenzo Freni

Monica Bugatti

Giuseppe Casella

Nadia Della Corte detta Azzurra

Akashdeep Singh

Marina Ziliani

Michele Zerbio

Azione – Italia Viva

Guido Galperti

Veronica Lanzoni

Massimo Vizzardi

Fulvia Bregoli

Paolo Cerutti

Luisa Papa

Mirko Garatti

Marta Satta

Massimo Pesenti

Annarosa Terlenghi.