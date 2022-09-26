Elezioni politiche 2022, Senato: gli eletti nei collegi del Bresciano

Brescia – In provincia di Brescia, nei due collegi uninominali al Senato, sono stati eletti Stefano Borghesi e Giulio Maria Terzi di Sant’Agata. Il centrodesta ha ottenuto il 55% dei consensi, il centrosinistra ha sfiorato il 25% nel collegio di Brescia, mentre Azione Italia Viva sono al 9% e poco più del 5% per il Movimento 5 Stelle.
I RISULTATI
Collegio uninominale LOMBARDIA – U08 (BRESCIA)
Candidati uninominali e liste Voti %
BORGHESI STEFANO ELETTO 244.312 voti 54,66%
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
VITALE ROSA 109.564 24,51
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA +EUROPA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
CANINI RICCARDO 44.389 9,93
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
BONETTINI ANNA MARIA 27.425 6,14
MOVIMENTO 5 STELLE
LODI EROS 7.308 1,64
ITALEXIT PER L’ITALIA
FILIPPINI DARIO 4.869 1,09
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
DELILLO VINCENZO 4.758 1,06
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
POLONINI LORENA 3.779 0,85
VITA
COSTANZO GIUSEPPE 567 0,13
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
Collegio uninominale LOMBARDIA – U09 (TREVIGLIO)
Candidati uninominali e liste Voti %
TERZI DI SANT’AGATA GIULIOMARIA 239.282 59,76
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
TEDALDI CRISTINA 83.994 20,98
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA +EUROPA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
GELMINI MARIASTELLA 33.038 8,25
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
GHITTI MARIAROSA 24.945 6,23
MOVIMENTO 5 STELLE
BERETTA GIAN LUCA 6.809 1,70
ITALEXIT PER L’ITALIA
MARTINELLI PIETRO 4.184 1,04
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
ALGHISI LAURA 3.976 0,99
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
MAFFETTINI FLAMINIO 3.600 0,90
VITA
BONVINI FEDERICA FRANCESCA 556 0,14
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI