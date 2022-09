Elezioni politiche 2022, risultati Camera: gli eletti nei tre collegi uninominali del Bresciano

lunedì, 26 settembre 2022

Brescia – Alla Camera, nei tre collegi uninominali del Bresciano, sono stati eletti: Simona Bordonali, Maurizio Casasco e Giangiacomo Calovini. Nelle valli il centrodestra va oltre il 60% dei consensi, mentre il centrosinistra è al 20%. Il terzo polo – Azione- Italia Viva – non sfonda e solo nel collegio di Brescia supera il 10%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 6%.

I RISULTATI

Uninominale LOMBARDIA 3 – U03 (LUMEZZANE)

Sezioni: 406 / 406

Candidati uninominali e liste Voti %

BORDONALI SIMONA ELETTO 125.940 61,76

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC

MOTTINELLI PIER LUIGI 41.213 20,21

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA +EUROPA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO

OTTELLI MASSIMO 17.225 8,45

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA

PACCAGNELLA AMEDEO 10.273 5,04

MOVIMENTO 5 STELLE

PEZZONI GERMANO 3.460 1,70

ITALEXIT PER L’ITALIA

RIBELLI LIBERO MILA 2.035 1,00

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

GATTI MARSILIO 1.862 0,91

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

RUIBA LAURA 1.690 0,83

VITA

PIROVANO SUZANNE 207 0,10

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI

TOTALE In complesso 203.905 100

Elettori: 292.426 | Votanti: 212.690 (72,73%) | Schede nulle: 5.433 Schede bianche: 3.348 Schede contestate

Collegio uninominale LOMBARDIA 3 – U04 (BRESCIA)

Sezioni: 428 / 428

Candidati uninominali e liste Voti %

CASASCO MAURIZIO ELETTO 119.036 48,89

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC

ROSSINI ROBERTO 69.229 28,43

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA +EUROPA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO

GALPERTI GUIDO 27.126 11,14

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA

SORIAL SAMUEL 16.400 6,74

MOVIMENTO 5 STELLE

ORIZIO MARCELLO 3.913 1,61

ITALEXIT PER L’ITALIA

GRECO CASOTTI ARISTIDE DETTO DINO 3.144 1,29

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

PIANTONI ANDREA 2.326 0,96

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

DE MATTIA MARIANO 1.954 0,80

VITA

ROBLES VITO ROBERTO 363 0,15

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI

TOTALE In complesso 243.491 100

Elettori: 338.400 | Votanti: 252.493 (74,61%) | Schede nulle: 5.537 Schede bianche: 3.387 Schede contestate: 78

Collegio uninominale LOMBARDIA 3 – U05 (DESENZANO DEL GARDA)

Sezioni: 306 / 306

Candidati uninominali e liste Voti %

CALOVINI GIANGIACOMO ELETTO 117.994 60,44

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC

ALBINI DONATELLA 38.986 19,97

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA +EUROPA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO

LIPPA MONICA 16.786 8,60

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA

TAMBORINO TERESA 12.441 6,37

MOVIMENTO 5 STELLE

FAZIO MARIA 3.488 1,79

ITALEXIT PER L’ITALIA

TORLI CRISTINA 1.795 0,92

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

DI BENEDETTO ELENA 1.773 0,91

VITA

FERRARI EMILIANO 1.729 0,89

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

BEZANTE CHIARA 220 0,11

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI

TOTALE In complesso 195.212 100

Elettori: 279.154 | Votanti: 203.051 (72,74%) | Schede nulle: 4.830 Schede bianche: 3.008 Schede contestate: 1