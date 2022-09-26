Elezioni politiche 2022, risultati Camera: gli eletti nei tre collegi uninominali del Bresciano

Brescia – Alla Camera, nei tre collegi uninominali del Bresciano, sono stati eletti: Simona Bordonali, Maurizio Casasco e Giangiacomo Calovini. Nelle valli il centrodestra va oltre il 60% dei consensi, mentre il centrosinistra è al 20%. Il terzo polo – Azione- Italia Viva – non sfonda e solo nel collegio di Brescia supera il 10%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 6%.
I RISULTATI
Uninominale LOMBARDIA 3 – U03 (LUMEZZANE)
Sezioni: 406 / 406
Candidati uninominali e liste Voti %
BORDONALI SIMONA ELETTO 125.940 61,76
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
MOTTINELLI PIER LUIGI 41.213 20,21
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA +EUROPA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
OTTELLI MASSIMO 17.225 8,45
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
PACCAGNELLA AMEDEO 10.273 5,04
MOVIMENTO 5 STELLE
PEZZONI GERMANO 3.460 1,70
ITALEXIT PER L’ITALIA
RIBELLI LIBERO MILA 2.035 1,00
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
GATTI MARSILIO 1.862 0,91
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
RUIBA LAURA 1.690 0,83
VITA
PIROVANO SUZANNE 207 0,10
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
TOTALE In complesso 203.905 100
Elettori: 292.426 | Votanti: 212.690 (72,73%) | Schede nulle: 5.433 Schede bianche: 3.348 Schede contestate
Collegio uninominale LOMBARDIA 3 – U04 (BRESCIA)
Sezioni: 428 / 428
Candidati uninominali e liste Voti %
CASASCO MAURIZIO ELETTO 119.036 48,89
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
ROSSINI ROBERTO 69.229 28,43
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA +EUROPA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
GALPERTI GUIDO 27.126 11,14
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
SORIAL SAMUEL 16.400 6,74
MOVIMENTO 5 STELLE
ORIZIO MARCELLO 3.913 1,61
ITALEXIT PER L’ITALIA
GRECO CASOTTI ARISTIDE DETTO DINO 3.144 1,29
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
PIANTONI ANDREA 2.326 0,96
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
DE MATTIA MARIANO 1.954 0,80
VITA
ROBLES VITO ROBERTO 363 0,15
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
TOTALE In complesso 243.491 100
Elettori: 338.400 | Votanti: 252.493 (74,61%) | Schede nulle: 5.537 Schede bianche: 3.387 Schede contestate: 78
Collegio uninominale LOMBARDIA 3 – U05 (DESENZANO DEL GARDA)
Sezioni: 306 / 306
Candidati uninominali e liste Voti %
CALOVINI GIANGIACOMO ELETTO 117.994 60,44
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA PER SALVINI PREMIER FORZA ITALIA NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
ALBINI DONATELLA 38.986 19,97
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA +EUROPA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
LIPPA MONICA 16.786 8,60
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
TAMBORINO TERESA 12.441 6,37
MOVIMENTO 5 STELLE
FAZIO MARIA 3.488 1,79
ITALEXIT PER L’ITALIA
TORLI CRISTINA 1.795 0,92
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
DI BENEDETTO ELENA 1.773 0,91
VITA
FERRARI EMILIANO 1.729 0,89
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
BEZANTE CHIARA 220 0,11
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
TOTALE In complesso 195.212 100
Elettori: 279.154 | Votanti: 203.051 (72,74%) | Schede nulle: 4.830 Schede bianche: 3.008 Schede contestate: 1