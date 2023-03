Elezioni comunali in Valle Camonica: volti nuovi e sindaci in cerca di riconferma

lunedì, 13 marzo 2023

Berzo Demo (Brescia) – Nei Comuni delle Valle Camonica che saranno rinnovati il prossimo 14 e 15 maggio si stanno definendo liste e candidati.

Tre sindaci uscenti – Ivan Faustinelli (Ponte di Legno), Giovanni Ghirardi (Malonno) e Matteo Rivadossi (Borno) – si ripresenteranno per il secondo mandato. Le liste dei tre candidati sindaci avranno qualche innesto rispetto a cinque anni fa, il programma sarà rivisto in base alle nuove esigenze post Covid e caro bollette, inoltre nelle due località turistiche (Ponte di Legno e Borno) saranno attuati gli accordi di programma sui patti territoriali sottoscritti con Regione Lombardia.

Invece a Berzo Demo – da un anno il Comune è commissariato – si presenterà un volto nuovo: Elena Bonomelli, 28 anni, laureata in Scienze Politiche, candidato sindaco della lista “Generazioni Comuni“, si presenta nel segno del cambiamento. “Mi candido per Berzo Demo perché ho l’aspirazione di poter contribuire per migliorare il nostro territorio dal punto di vista sociale, dello sviluppo sostenibile e turistico, tutto questo facendo fronte alle esigenze delle generazioni presenti sul nostro territorio. Sembra ormai lontano il tempo dove tutto era solo piccola follia, ora siamo una Generazione Comune, piccoli passi insieme, per grandi cambiamenti”, è il primo messaggio di Elena Bonomelli.