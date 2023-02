Elezioni comunali, in Valle Camonica la grande sfida a Berzo Demo

sabato, 25 febbraio 2023

Berzo Demo (Brescia) – Inizia la corsa verso le elezioni comunali, fissate per il 14 e 15 maggio. Le liste dovranno essere depositate 28 giorni prima della consultazione, ma il confronto tra i gruppi uscenti e nuove formazioni sta entrando nel vivo.

Se nel Bresciano i riflettori sono sul capoluogo, in Valle Camonica saranno eletti cinque sindaci e a Berzo Demo (Brescia), dove il Comune è commissariato, si annuncia una battaglia tra almeno due liste. E sull’ex maggioranza pesa la vicenda che ha stravolto la vita amministrativa un anno fa.

Invece negli altri Comuni il primo a rompere gli indugi è stato Matteo Rivadossi, lista SiAmo Borno, che si ricandiderà per un secondo mandato amministrativo e avrà al suo fianco la squadra che cinque anni ha vinto le elezioni. Invece negli altri Comuni si attendono le decisione e scelte dei sindaci uscenti: Ruggero Bontempi a Berzo Inferiore; Giovanni Ghirardi a Malonno e Ivan Faustinelli a Ponte di Legno. Il rischio – in alcune realtà – è che si presenti solo una lista, con situazioni surreali durante i consigli comunali che ratificano in pochi minuti i provvedimenti e senza alcun confronto.