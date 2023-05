Elezioni comunali, Berzo Demo: programma e candidati della lista Generazioni Comuni

giovedì, 11 maggio 2023

Berzo Demo (Brescia) – Scuola, anziani, turismo, ambiente ed ex Selca. Sono queste le priorità inserite nel programma della lista “Generazioni Comuni”, con candidat0 sindaco Elena Bonomelli, 28 anni, laurea in Scienze Politiche, dipendente in un ente locale, che sfida Gian Battista Bernardi della lista “Orizzonte Comune” alle elezioni comunali a Berzo Demo (Brescia) in calendario il 14 e 15 maggio.

I CANDIDATI – Elena Bonomelli è il candidato sindaco della lista “Generazioni Comuni”, mentre gli aspiranti consiglieri comunali sono: Paolo Bernardi, Mauro Baccanelli, Alberto Bernardi, Emanuel Simoncini, Marco Regazzoli, Pietro Baccanelli, Pierangela Pezzoni, Serena, Ghirardi, Maria Grazia Rivetta e Valentina Boldini.

IL PROGRAMMA – “Il nostro programma – spiega il candidato sindaco di Generazioni Comuni, Elena Bonomelli – punta su importanti interventi che vanno dalla scuola all’ambito sociale, dall’ambiente, su tutti la soluzione definitiva del problema ex Selca, al territorio e al turismo”. Negli incontri elettorali che si concluderanno domani sera a Demo, Elena Bonomelli e i candidati della sua lista hanno illustrato i progetti per cambiare volto al paese.

Una ventata di aria fresca e la determinazione di un gruppo giovane che punta sul cambiamento, partendo da azioni per contrastare lo spopolamento. Nel programma della lista “Generazioni Comuni” viene indicato un potenziamento dei servizi al cittadino, partendo dall’attenzione agli anziani, valorizzando le realtà già presenti sul territorio e le esperienze dei centri anziani, assicurando alle persone più anziane che hanno difficoltà a spostarsi, la possibilità di reperire la spesa con un progetto di inclusione. Poi iniziative e opportunità per i giovani, coinvolgendoli in attività ludiche di ritrovo promuovendo momenti educativi, di svago e sport. “Per invertire la tendenza e lo spopolamento – prosegue Elena Bonomelli – avvieremo iniziative specifiche, con i ragazzi che devono tornare a vivere il paese e sentirsi protagonisti della comunità. In una piccola realtà come quella di Berzo Demo dove lo spopolamento è un problema diffuso ed è doveroso intervenire per contenere il fenomeno, offrendo alle famiglie servizi che siano la motivazione e lo stimolo per decidere di fare famiglia vivere e crescere i propri figli a Berzo Demo ed è – a nostro avviso – la prima azione da intraprendere”.

Altro punto del programma di “Generazioni Comuni” è la scuola, con l’individuazione di percorsi educativi e di istruzione suddivisi per fasce di età a supporto delle famiglie e la riorganizzazione della rete scolastica mantenendo un confronto con l’Istituto Comprensivo, garantendo ai bambini percorsi scolastici chiari e stimolanti. Sul fronte del turismo “Generazioni Comuni” prevede la riqualificazione di alcuni luoghi, sviluppando un turismo lento e sostenibile e tra questi figura il punto sosta sulla curva della Pöra, quindi la valorizzazione delle strutture esistenti per la crescita turistica e la ricostruzione del rifugio Loa è indicata un obiettivo da realizzare in tempi brevi.

Il programma della lista del candidato sindaco Elena Bonomelli indica la sistemazione e manutenzione della viabilità e delle strade agrosilvo pastorali e interventi sul versante ambiente e la questione ex Selca. “E’ una priorità del nostro programma – conclude Elena Bonomelli – e avvieremo delle azioni forti e coinvolgendo tutti per una soluzione definita dell’ex Selca per il bene di Berzo Demo”.

di A. Pa.