Elezioni comunali, Berzo Demo: candidati e programma della lista di Orizzonte Comune

sabato, 29 aprile 2023

Berzo Demo (Brescia) – Alle Comunali di Berzo Demo (Brescia) in programma il 14 e 15 maggio, si presentano due liste: Orizzonte Comune, con candidato sindaco Gian Battista Bernardi, e Generazioni Comuni con candidato sindaco Elena Bonomelli.

I CANDIDATI ORIZZONTE COMUNE – La lista di Orizzonte comune: Gian Battista detto Giamba, Bernardi, candidato sindaco; candidati consiglieri comunali Giovanni Pietro Bernardi, Stella Bottanelli, Alessandro Chiapparini, Pietro Degani, Mattia Maffeis, Giulietta Francesca Manganoni, Marco Ramponi, Sara Regazzoli, Robera Regazzoli e Daniele Rivetta.

IL CANDIDATO SINDACO – Nel presentare il programma il candidato sindaco Gian Battista Bernardi spiega: “Questa candidatura giunge dopo un periodo e vicende che ci hanno segnato profondamente, ma al tempo stesso ci hanno fortificato sia come individui, che come squadra, alimentando l’entusiasmo che mai si era smorzato, anzi, rafforzando la consapevolezza del ruolo di Amministratori. Ho la piena coscienza che mettersi a disposizione per amministrare il proprio Comune è certamente un onore, ma anche un onere e significa mettere tanto impegno in ogni situazione forti delle nostre competenze e della conoscenza del territorio.

Anche in questa campagna elettorale vorrei si percepisse la grande passione e l’entusiasmo che ci motivano; la voglia di poter realizzare ciò che, a nostro parere, è necessario per proseguire con il progetto di crescita sia civile che economica della nostra Comunità iniziato da tempo.

Amministrare è un impegno quotidiano e nel corso di questi anni si sono presentate diverse problematiche da risolvere, ma che non ho mai dovuto affrontare da solo; la mia fortuna è stata quella di avere al mio fianco persone

preparate, pragmatiche e sempre disponibili, che voglio ringraziare pubblicamente perché il loro apporto ed il lavoro di squadra è stato fondamentale in tutto questo periodo.

Insieme a me ci sono sia persone che hanno già avuto esperienza amministrativa sia nuovi candidati motivati e volenterosi, dai quali siamo pronti a ricevere nuovi stimoli e ai quali vogliamo trasmettere la nostra passione e la nostra esperienza.

Abbiamo tanta voglia di ripartire, soprattutto in prospettiva dell’utilizzo dei fondi PNRR disponibili in quest’anno, che non vogliamo assolutamente perdere e per i quali, viste le tempistiche richieste, è fondamentale avere già dei piani ben definiti.

La nostra intenzione è quella di continuare a valorizzare tutte le potenzialità che il nostro territorio offre, seguendo un percorso preciso e condiviso, in un clima di piena collaborazione e disponibilità”.

IL PROGRAMMA – La lista “Orizzonte Comune” ha articolato il programma su opere pubbliche, passando alla viabilità a una serie di interventi sulle strade comunali, ambiente, energia e fonti rinnovabili, viene riservato una corposa parte del programma in un’ottica di interventi in un’ottica green e di sostenibilità, quindi le politiche sociali, con azioni per giovani e anziani, le scuole con ammodernamento degli edifici, azioni culturali, intervento sulle strutture sportive, poi attenzione a rifugio Loa, ex Selca e ex scuola di Monte.

INCONTRI – Sono previsti incontri con il candidato sindaco Giovan Battista Bernardi, e i candidati consiglieri con la cittadinanza: lunedì 8 maggio – ore 20:30 – ex asilo Monte; martedì 9 maggio – ore 20:30 – teatro parrocchiale

Berzo e giovedì 11 maggio – alle 20:30 – Casa della Cultura Demo.