Elezioni Comunali 2022, tutti i risultati e i nuovi sindaci nel Bresciano: ballottaggio a Darfo

lunedì, 13 giugno 2022

Darfo Boario Terme – 11 Comuni bresciani interessati dalla tornata di Elezioni amministrative. Di seguito tutti i risultati e i nuovi sindaci eletti a Palazzolo sull’Oglio, Paspardo, Gottolengo, Acquafredda, Odolo, Bienno, Mura, Gussago, Provaglio Val Sabbia, Desenzano del Garda e Darfo Boario Terme.

In serata si è delineata la situazione proprio nella località della Valle Camonica: tra due settimane al ballottaggio sarà sfida tra Dario Colossi (Progetto Vero) e Paola Abondio (Civica per Darfo Boario Terme), che stacca per 58 voti la candidata del centrodestra, Francesca Benedetti.

ACQUAFREDDA (DEFINITIVO)

Maurizio Donini sindaco con 554 voti (82,32%, lista Insieme per Acquafredda)

Stefania Cobelli al 17,68% (Acquafredda Agorà in Comune)

BIENNO (DEFINITIVO)

Ottavio Bettoni sindaco con 1775 voti (71,69%, Bienno è anche tuo!)

Lara Fanti al 28,31% (Viviamo i Borghi)

DARFO BOARIO TERME (DEFINITIVO)

Dario Colossi 2818 voti (39,26%)

Paola Abondio al 29,94%

Francesca Benedetti al 29,13%

Walter Bianchi al 1,67%

DESENZANO DEL GARDA (17 sezioni su 24 scrutinate)

Guido Malinverno 4.404 voti (56,17%)

Stefano Terzi al 33,13%

Andrea Spiller al 7%

Patrizia Solza al 1,77%

Eugenia Ghinda al 1,05%

Ernesto Taveri al 0,88%

GOTTOLENGO (DEFINITIVO)

Daniele Dancelli sindaco con 1961 voti (85,37%, Viva Gottolengo)

Stefania Tenini al 14,63% (Un Ponte per Gottolengo)

GUSSAGO (DEFINITIVO)

Giovanni Coccoli 4005 voti (54,34%)

Stefano Quarena (32,51%)

Rossella Olivari (13,15%)

MURA (DEFINITIVO)

Nicola Angiola Flocchini sindaco con 261 voti (63,97% – Mura Bene Comune)

Edoardo Teotti 36,03% (Alternativa per Mura)

ODOLO (DEFINITIVO)

Marino Zinelli sindaco con 527 voti (57,10%, Tradizione e Innovazione Odolo C’è)

Fabio Dolci al 42,90% (Viviamo Odolo)

PALAZZOLO SULL’OGLIO (DEFINITIVO)

Gianmarco Cossandi sindaco con 4513 voti (57,79%)

Angelo Cima al 42,21%

PASPARDO (DEFINITIVO)

Fabio De Pedro sindaco con 232 voti (68,64%, Obiettivo Comune 3 Paspardo)

Gian Carlo Mario Bazzana al 31,36% (Vallecamonica Provincia – Basta Tasse)

PROVAGLIO VAL SABBIA (DEFINITIVO)

Massimo Mattei sindaco con 453 voti (Una Nuova Idea)